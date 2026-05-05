U Católica quedó con la gran posibilidad de ser líder exclusivo del Grupo D en la Copa Libertadores 2026, luego de que se consumara la victoria de Barcelona SC por 1-0 sobre Boca Juniors este miércoles en Guayaquil, en un duelo válido por la misma zona de este torneo continental.

Los Cruzados enfrentan a Cruzeiro en el Claro Arena y puede quedar mirando a todos para abajo, pero más importante aún, puede quedar cada vez más cerca de los octavos de final del certamen, algo que se veía difícil a principios de temporada, debido al duro sorteo que le tocó al cuadro de la precordillera, con tres grandes de Sudamerica.

¿Cómo queda U Católica en el Grupo D en la Copa Libertadores 2026?

U Católica está empatada con Boca Juniors y Cruzeiro en el primer lugar del Grupo D en la Copa Libertadores 2026, los tres con seis puntos acumulados hasta el momento.

No obstante, la Franja puede despegarse y quedar al tope de la tabla de posiciones con siete o nueve puntos, si es que empata o gana su encuentro frente a los brasileños. De todas maneras que el triunfo parece apetitoso ante un elenco que, además, viene atribulado, ya que los tres puntos los dejan al borde de la ronda de 16 mejores.

Barcelona, por su parte, está en el fondo con tres unidades, pero aún con opciones de capturar al menos el tercer puesto que da pasajes a la Copa Sudamericana. Su triunfo ante Boca los revitalizó y los dejó con chances

Tabla de posiciones del Grupo D – Copa Libertadores 2026

U Católica – 6 puntos Boca Juniors – 6 Cruzeiro – 6 Barcelona – 3

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Cruzeiro este miércoles 5 de mayo a las 22:00 horas de Chile en el estadio Claro Arena por el Grupo D en la Copa Libertadores 2026.

Para ver este duelo debes acceder a ESPN o Disney + Premium, aunque también está la opción de seguir el Minuto Minuto de Al Aire Libre.

Además, a la UC le resta visitar a Boca Juniors y recibir a Barcelona en los partidos restantes.