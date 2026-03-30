La Copa de la Liga 2026 ya entró en tierra derecha y, con solo un clasificado por grupo a semifinales, cada detalle empieza a pesar. No basta con ganar: en un torneo corto, los criterios de desempate pueden marcar la diferencia entre avanzar o quedarse fuera.

El formato no deja espacio para errores. Con grupos de cuatro equipos y partidos ida y vuelta, es altamente probable que dos o más clubes terminen igualados en puntos. Ahí aparece una lista de reglas que va mucho más allá de los goles… y que incluso considera tarjetas y el rendimiento del año anterior.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Copa de la Liga 2026?

Según las bases oficiales, estos son los criterios en orden:

Mayor cantidad de puntos Mejor diferencia de goles Mayor cantidad de partidos ganados Mayor cantidad de goles a favor Mayor cantidad de goles como visitante Menor cantidad de tarjetas rojas Menor cantidad de tarjetas amarillas Mejor numeración según tabla 2025

*Este último punto puede definir TODO si persiste la igualdad.

¿Qué significa la “numeración” en la Copa de la Liga y por qué es clave?

La numeración corresponde a la ubicación de cada equipo en la tabla de la temporada 2025.

Ejemplo:

Coquimbo Unido (1)

U. Católica (2)

O’Higgins (3)

U. de Chile (4)

Audax (5)

Palestino (6)

Cobresal (7)

Colo Colo (8)

Mientras más bajo el número, mejor posición en este criterio.

⚠️ Es decir: un equipo puede quedar eliminado… incluso empatando en todo lo demás.

¿Cómo funciona el formato de la Copa de la Liga 2026?

El torneo reúne a los 16 equipos de Primera División, divididos en cuatro grupos de cuatro.

Se juega ida y vuelta (6 fechas)

Solo el primero de cada grupo avanza

Semifinales y final se disputan en llaves

¿Por qué las tarjetas pueden definir un clasificado en la Copa de la Liga?

En un torneo corto, el fair play toma protagonismo.

Si dos equipos igualan en:

Puntos

Goles

Resultados

Las tarjetas pasan a ser decisivas

⚠️ Un expulsado o acumulación de amarillas puede costar una clasificación

📊 Revisa la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga

# Club J V E D GF GC DG PT 1 ▲ Coquimbo Unido 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 ▼ Colo Colo 2 1 1 0 4 2 +2 4 3 Huachipato 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Deportes Concepción 3 0 1 2 4 7 -3 1

📊 Revisa la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga

# Club J V E D GF GC DG PT 1 ▲ Ñublense 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 ▲ U. de Concepción 2 1 0 1 3 3 0 3 3 ▼ U. Católica 2 1 0 1 2 2 0 3 4 ▼ Cobresal 2 0 1 1 2 3 -1 1

📊 Revisa la tabla del Grupo C de la Copa de la Liga

# Club J V E D GF GC DG PT 1 ▲ O’Higgins 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 ▼ Everton 2 1 0 1 3 3 0 3 3 ▼ Deportes Limache 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Palestino 2 0 1 1 2 3 -1 1

📊 Revisa la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga

# Club J V E D GF GC DG PT 1 Audax Italiano 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Unión La Calera 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 U. de Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Deportes La Serena 3 0 1 2 4 7 -3 1

La historia detrás del nuevo trofeo del fútbol chileno

La Copa de la Liga no solo trae un nuevo formato, también un nuevo símbolo.

El trofeo fue creado en un taller de Lo Espejo, con una tradición ligada a históricos premios del fútbol chileno.

65 cm de altura

2 kilos de peso

Bronce bañado en plata

Su diseño está inspirado en las Torres del Paine, buscando representar identidad nacional y el inicio de una nueva era en el fútbol chileno.

En resumen

Solo clasifica el primero de cada grupo

Hay 8 criterios de desempate

La numeración 2025 puede definir todo

En un torneo corto, cada gol, cada tarjeta… y hasta el pasado pueden definir todo. Sigue la Copa de la Liga EN VIVO y todas sus claves en AlAireLibre.cl