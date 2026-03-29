La conformación del futuro plantel se está evaluando, primero con la posible renovación de Joaquín Sosa. Por otro lado, la racha goleadora de Salomón Rodríguez en Uruguay, ya es motivo de atención para los dirigentes en Macul.
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Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.