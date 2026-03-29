Colo Colo sigue preparando el partido ante Huachipato por la Copa de la Liga, y mientras Fernando Ortiz resuelve algunas dudas con la formación que saldrá a la cancha, la gerencia deportiva del Cacique comienza a trabajar.

La conformación del futuro plantel se está evaluando, primero con la posible renovación de Joaquín Sosa. Por otro lado, la racha goleadora de Salomón Rodríguez en Uruguay, ya es motivo de atención para los dirigentes en Macul.

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