Colo Colo prepara su duelo ante Huachipato con una decisión abierta que puede incidir directamente en el rendimiento del equipo: el lateral derecho. Fernando Ortiz no quedó conforme con lo que mostraron sus dos opciones y estira la definición.

El contexto es claro: ni Jeyson Rojas ni Matías Fernández lograron afirmarse en los partidos de Copa de la Liga, pese a que el equipo ha respondido en los resultados. La duda no es menor, ya que el puesto exige orden defensivo, algo que el DT considera prioridad.

¿Por qué Matías Fernández no logra afirmarse en Colo Colo?

El gol ante Coquimbo Unido no cambió la evaluación interna de Matías Fernández. Según información de En Cancha, su problema sigue siendo el retroceso y la cobertura, aspectos que el cuerpo técnico le corrigió durante el partido.

Para Ortiz, el lateral debe garantizar seguridad antes que proyección ofensiva. Mientras no logre ese equilibrio, su opción de ser titular se reduce.

¿Qué le falta a Jeyson Rojas para quedarse con el puesto?

Jeyson Rojas, en cambio, genera otra duda: la toma de decisiones con balón. Ante Deportes Concepción y en su ingreso frente a Coquimbo, no logró consolidarse ni aportar claridad en la salida.

Aun así, corre levemente con ventaja por su mayor orden táctico. La decisión final se tomará en los últimos entrenamientos antes del partido con un criterio claro: minimizar errores en un partido que puede dejar a Colo Colo como líder del grupo.