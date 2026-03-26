Lo que debía ser una semana de orgullo eterno para Santiago Wanderers se transformó en un bochorno que ya recorre el continente. Tras la histórica consagración como campeones de la Copa Libertadores Sub 20, los juveniles del “Decano” regresaron a Mantagua para encontrarse con una sorpresa que nadie vio venir: la dirigencia les exigió la devolución inmediata o el pago de la indumentaria utilizada en Ecuador. La medida, tildada de “mezquina” por el propio gremio de futbolistas, empañó el festejo y gatilló una crisis que tiene al cuerpo técnico caminando por la cornisa.

Según reveló el periodista Diego Mora, el ambiente en el complejo deportivo se cortaba con un hilo cuando los jugadores fueron notificados. “Una fuerte discusión se generó en Mantagua luego de que la dirigencia solicitara la ropa a los jugadores. Esa fue la gota que rebalsó el vaso”, detalló el comunicador. La tensión no es nueva: el viaje a Ecuador estuvo en duda hasta el último segundo porque la administración no quería soltar los recursos, y ahora este cobro a los campeones parece ser el punto de no retorno para el técnico Felipe Salinas, quien ya barajó la opción de dejar el cargo.

¿Por qué la dirigencia de Wanderers le pide la ropa de vuelta a sus propios campeones?

El conflicto nace de la política de ahorro extremo impuesta por la administración de Reinaldo Sánchez. A pesar de traer la Copa al puerto, la cúpula caturra decidió que las camisetas y prendas de competencia no podían quedar en manos de los futbolistas sin un costo de por medio. La respuesta del Sifup fue inmediata y demoledora: el gremio ofreció pagar la cuenta para evitar que los juveniles sean los perjudicados. “Queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que la dirigencia le está cobrando al plantel Sub 20. No queremos que un logro tan importante se vea empañado por mezquindad dirigencial”, lanzaron desde el sindicato.

¿Qué pasará con el técnico Felipe Salinas tras el escándalo en Mantagua?

Aunque la renuncia sobrevoló Valparaíso, el DT parece haber puesto paños fríos para no desarmar el proceso de inmediato. El periodista Pablo Flamm aseguró que conversó con Salinas y este le confirmó que “por el momento” sigue al mando, aunque el malestar por el trato a sus jugadores es evidente. El técnico sabe que tiene una generación dorada entre manos —donde también asoman Cristóbal Villarroel y Vicente Vargas— y que este tipo de polémicas solo dificultan la proyección de un grupo que acaba de poner a Wanderers en lo más alto de América.

Las joyas del Decano que están en la mira de Europa pese al bochorno

En medio del incendio administrativo, el talento del Decano brilla con luz propia. El propio Salinas reconoció que los veedores internacionales tienen los nombres de su “columna vertebral” anotados en rojo tras vencer a Flamengo en la final.

Christian Silva: El 10 de Casablanca. Fue elegido el mejor del torneo y terminó como goleador con 4 tantos. Es la joya que todos quieren exportar.

El 10 de Casablanca. Fue elegido el mejor del torneo y terminó como goleador con 4 tantos. Es la joya que todos quieren exportar. Fabiano Avello: El portero nacido en Nacimiento fue una muralla. Sus 425 minutos de seguridad absoluta lo tienen como el gran proyecto para el arco caturro.

El portero nacido en Nacimiento fue una muralla. Sus 425 minutos de seguridad absoluta lo tienen como el gran proyecto para el arco caturro. Lucas Avendaño: El capitán y patrón del mediocampo. Su liderazgo en cancha demostró que el Ascenso ya le queda chico.

El capitán y patrón del mediocampo. Su liderazgo en cancha demostró que el Ascenso ya le queda chico. Ignacio Flores: El delantero que no falló en el penal decisivo. Su potencia física lo tiene como una opción fija para la Roja Sub 20.

El delantero que no falló en el penal decisivo. Su potencia física lo tiene como una opción fija para la Roja Sub 20. Cristopher Valenzuela: Un lateral moderno de 18 años que ya sabe lo que es dar la vuelta olímpica dos veces (campeón local y continental).

En resumen

La polémica: Wanderers exige devolución o pago de la ropa a los campeones Sub 20.

Wanderers exige devolución o pago de la ropa a los campeones Sub 20. La oferta: El Sifup se ofreció a costear la indumentaria para frenar el cobro a los jugadores.

El Sifup se ofreció a costear la indumentaria para frenar el cobro a los jugadores. Crisis técnica: El DT Felipe Salinas evaluó renunciar por el maltrato al plantel.

El DT Felipe Salinas evaluó renunciar por el maltrato al plantel. Mercado: Cinco figuras del campeón ya están en el radar de captadores extranjeros.

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