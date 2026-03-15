Santiago Wanderers tuvo una tremenda reacción y consiguió un gran empate 3-3 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado (justamente el recinto donde hace de local su cuadro rival) en el marco de la Copa Libertadores Sub 20 que se lleva a cabo en Ecuador.

Los Catrruos terminaron como líderes e invictos en el Grupo C de la competición, y ya tiienen definido a su rival para las semifinales.

Los goles de Santiago Wanderers vs Liga Deportiva Universitaria de Quito por la Copa Libertadores Sub 20

Liga de Quito se puso en ventaja de dos goles bastante rápido, gracias a las anotaciones de Kevin Pineda en los 23′ y 24 minutos, lo que dejaba muy cuesta arriba la historia para Santiago Wanderers en este compromiso.

Benjamín Adasme descontó para el Decano en los 34′, pero Jarold Martínez volvió a estirar la distancia en los 39′ para los ecuatorianos, lo que ahora sí parecía ser un golpe letal para el elenco nacional.

No obstante, los Caturros se repusieron a todo y llegaron a la igualdad con tantos de Víctor Vanegas en los 45′ y Cristian Silva en los 90′, dando cuenta del gran carácter del equipo que dirige Felipe Salinas.

¿Cuál es el rival de Santiago Wanderers en semifinales de la Copa Libertadores Sub 20?

Ahora se vienen palabras mayores para Santiago Wanderers: su rival será Palmeiras, uno de los elencos más importantes de Sudamérica y que, por supuesto, también es muy poderoso en sus divisiones menores.

El Verdao terminó puntero de su grupo también (B) con victorias sobre U Católica de Ecuador (goleada por 5-0), Olimpia de Paraguay (1-0) y empate con Sporting Cristal de Perú (1-1).

¿Cuándo juega Santiago Wanderers vs Palmeiras por la Copa Libertadores Sub 20?

Santiago Wanderers y Palmeiras se medirán este jueves 19 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Banco Guayaquil de Quito, por las semifinales de la Copa Libertadores sub 20.

Para la otra semifinal ya está asegurado Flamengo de Brasil y su contrincante será el mejor segundo, el que está entre el mencionado Olimpia y Nacional de Uruguay.

La campaña de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

La campaña de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 consta de dos triunfos y un empate.

Los Caturros vencieron con marcadores de 2-0 a Nacional y Belgrano de Córdoba (Argentina), además de la igualdad 3-3 ante Liga de Quito.