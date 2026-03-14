San Marcos vs Santiago Wanderers protagonizan un choque con mucha historia en el cierre de la Fecha 4 de la Primera B 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Carlos Dittborn, donde ambos equipos llegan con la urgencia de sumar de a tres para no quedar relegados en la parte baja de la tabla de posiciones.

El elenco nortino llega con la particular estadística de haber empatado todos sus encuentros en lo que va de torneo, mientras que los porteños vienen de un respiro importante tras lograr su primera victoria la jornada anterior. Un triunfo para cualquiera de los dos significaría dar el salto definitivo hacia la zona de liguilla.

¿Qué canal transmite San Marcos vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Para ver el partido de San Marcos vs Santiago Wanderers debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y a través del streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto, las estadísticas y todas las jugadas destacadas en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

San Marcos y Santiago Wanderers se enfrentan este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica, por la cuarta jornada del Campeonato de Ascenso.

Fecha: Lunes 16 de marzo

Lunes 16 de marzo Horario: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Carlos Dittborn (Arica)

Árbitros del partido de San Marcos vs Santiago Wanderers

Árbitro: Héctor Jona Gamboa

Héctor Jona Gamboa 1er asistente: Ignacio Cerda Márquez

Ignacio Cerda Márquez 2do asistente: Rodolfo Vera Silva

Rodolfo Vera Silva Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña

¿Cómo llegan San Marcos y Santiago Wanderers?

San Marcos de Arica ha tenido un inicio de temporada marcado por la paridad absoluta. En sus tres presentaciones previas en el torneo, registra tres empates: 0-0 ante Deportes Iquique, 1-1 frente a Magallanes y 1-1 ante Santa Cruz. Sumando la Copa Chile, los ariqueños arrastran una racha de cuatro igualdades consecutivas tras haber caído goleados por 4-0 ante Iquique a finales de enero.

Por su parte, Santiago Wanderers llega con el ánimo en alto tras conseguir un agónico triunfo por 3-2 sobre Santa Cruz en Valparaíso. Antes de eso, el “Decano” había empatado 1-1 con Unión San Felipe y caído en su debut ante Recoleta (0-2). El equipo porteño busca regularidad, ya que actualmente marcha en la séptima posición con 4 unidades.

Probable formación de San Marcos vs Santiago Wanderers

Benjamín Tapia; Augusto Barrios, Cristóbal Guerra, Matías Moya, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos, Camilo Melivilú y Gonzalo Reyes.

Probable formación Santiago Wanderers vs San Marcos

Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Víctor Espinoza, Pedro Navarro; Joaquín Silva, Leandro Navarro, Martín Villarroel; Esteban Luco, Franco Lobos y Marcos Camarda.

San Marcos vs Santiago Wanderers en vivo, minuto a minuto

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 San Marcos Sin Comenzar Santiago Wanderers Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 1 – 0 SAN 03/08/2025 SAN 1 – 2 SAN 16/03/2025 SAN 2 – 0 SAN 29/09/2024 SAN 0 – 0 SAN 11/05/2024 SAN 1 – 2 SAN 10/09/2023

No te pierdas ningún detalle del choque entre San Marcos y Wanderers. Sigue el marcador virtual, las estadísticas al instante y la crónica del partido en AlAireLibre.cl.