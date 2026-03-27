Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers animarán una nueva jornada de la Primera B 2026 este fin de semana en el Estadio Bicentenario de Chinquihue, donde se espera un lleno total para un duelo clave del ascenso.

Ambos equipos llegan con realidades opuestas: Los “Delfines” son líder con 12 puntos, mientras que los “Caturros” se ubica en la octava posición con 6 unidades, obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por la liguilla.

¿Dónde ver Puerto Montt vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Deportes Puerto Montt vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers se enfrentan este sábado 28 de marzo por una nueva fecha de la Primera B 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Bicentenario de Chinquihue.

📆 Fecha: Sábado 28 de marzo

Sábado 28 de marzo 🕛 Horario: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio Bicentenario de Chinquihue, Puerto Montt

Árbitros del partido de Puerto Montt vs Santiago Wanderers

Hasta el momento, la ANFP no ha oficializado la designación arbitral para el partido entre Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers por la Primera B 2026.

Se espera que en las próximas horas se confirmen los jueces encargados de impartir justicia en el duelo a disputarse en el Estadio Bicentenario de Chinquihue.

¿Cómo llegan Puerto Montt y Santiago Wanderers a este partido?

Deportes Puerto Montt llega como uno de los protagonistas del torneo. El cuadro sureño marcha en el primer lugar de la Primera B 2026 con 12 puntos en cinco partidos, mostrando un sólido rendimiento que lo tiene como líder del campeonato.

Por su parte, Santiago Wanderers vive un presente más irregular. El elenco caturro se ubica en la octava posición con 6 unidades, por lo que necesita sumar con urgencia para no perder terreno en la lucha por los puestos de liguilla.

Este contexto convierte el duelo en un partido clave, con un líder que quiere consolidarse en la cima y un histórico que busca reengancharse en la pelea por el ascenso.

Formación de Puerto Montt vs Santiago Wanderers

Posible formación: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Kevin González, Gabriel Castillo, Daniel Bahamonde, Alexis Sabella, Jason Flores y Richard Paredes. DT: Emiliano Astorga.

Formación de Santiago Wanderers vs Puerto Montt

Posible formación: Raul Olivares; Pedro Navarro, Luis Margas, Sergio Felipe, Axel Herrera; Denilson San Martín, Martín Villarroel, Jorge Luna, Leandro Navarro, Joaquín Silva y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Minuto a minuto Deportes Puerto Montt vs Santiago Wanderers