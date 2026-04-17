Magallanes y Santiago Wanderers se enfrentan este sábado 18 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 8 de la Primera B 2026. El partido será transmitido en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Magallanes vs Santiago Wanderers?

El partido entre Magallanes y Santiago Wanderers se transmitirá a través de la señal básica de TNT Sports y también a través de HBO Max.

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Santiago Wanderers?

El compromiso entre Magallanes y Santiago Wanderers se disputará este sábado 18 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

🗓 Fecha: Sábado 18 de abril

🕗 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros del partido entre Magallanes vs Santiago Wanderers

Árbitro: Jorge Oses

1er asistente: Leslie Vásquez

2do asistente: Sergio Lagos

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

¿Cómo llegan Magallanes y Santiago Wanderers al partido?

Magallanes viene de igualar 2-2 en su visita a Deportes Santa Cruz la fecha pasada. Este resultado dejó a la Academia en el quinto puesto de la tabla de la Primera B con 12 puntos.

Por su parte, Santiago Wanderers llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a San Luis de Quillota en condición de local, triunfo que lo situó en el cuarto puesto con 12 unidades.

Este partido es clave para ambos elencos, puesto que quien se quede con la victoria se distanciará del perdedor en la clasificación y se acercará a la cima del Ascenso.

Formación probable de Magallanes

Joaquín Muñoz; Hans Salinas, Matías Vásquez, Claudio Meneses, Alonso Walters; Santiago Coronel, Gamalier Guzmán, Javier Quiroz; Matías Fredes, Facundo Peraza y Rubén Farfán. DT: Miguel Ponce.

Formación probable de Santiago Wanderers

Raúl Olivares; Axel Herrera, Luis Margas, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Joaquín Silva, Jorge Luna; Cristóbal Ponce, Marcos Camarda y Denilson San Martín. DT: Franco Palladino.

Minuto a minuto de Magallanes vs Santiago Wanderers