San Luis de Quillota y Magallanes serán los encargados de cerrar la jornada dominical de la Primera B 2026, con un duelo válido por la fecha 13. El duelo entre Canarios y el Manojito de Claveles está pactado para este domingo 24 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

El encuentro enfrenta a dos equipos que se posicionan en la mitad de la tabla, con ilusión de ganar para subir a la parte alta de la tabla. San Luis se encuentra décimo con 16 puntos, mientras que Magallanes se posiciona noveno con 18 puntos.

¿Quién transmite San Luis vs Magallanes por la Primera B¡

El encuentro entre San Luis y Magallanes será emitido por las señales de TNT Sports, y también contará con la transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Magallanes?

Fecha: domingo 24 de mayo.

domingo 24 de mayo. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Lucio Fariña, Quillota.

Árbitros de San Luis vs Magallanes

Árbitro : Jorge Osses.

: Jorge Osses. 1er asistente : Nicolás Medina.

: Nicolás Medina. 2do asistente : Matías Medina.

: Matías Medina. 4to árbitro: Reiniero Alvarado.

¿Cómo llegan San Luis y Magallanes?

San Luis de Quillota llega de la mejor manera a la fecha 13, ya que la jornada pasada ganó, gustó y goleó por a Deportes Puerto Montt por 4-1. Con este resultado los dirigidos por Humberto Suazo escaparo de la parte baja de la tabla y buscan puestos de la parte alta.

Por su parte, Magallanes también viene de una importante victoria, ya que de locales vencieron por 3-2 a Deportes Recoleta en un encuentro trabajado y complicado para el Manojito de Claveles. Con los tres puntos, los celestes también escaparon de la parte baja y una victoria ante los Canarios podrían ascenderlos hasta la sexta posición de la tabla.

Formaciones de San Luis vs Magallanes

Probable formación de San Luis:

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian Gonzalez, Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza, Diego Gonzalez, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada.

Probable formación de Magallanes:

Matías Olguín; Alessandro Toledo, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Alonso Walters; Rubén Farfán, Facundo Peraza, Santiago Coronel.

Minuto a minuto de San Luis vs Magallanes