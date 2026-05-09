Deportes Antofagasta y San Luis de Quillota se verán las caras este domingo 10 de mayo en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán en la segunda región del país. El duelo válido por la fecha 11 de la Primera B está pactado para las 12:30 horas.

El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas en el panorama del ascenso, ya que los Pumas se encuentran en la cuarta posición de la tabla con 17 unidades, a solo 4 del líder Cobreloa. Por su parte, los Canarios se encuentran en la décima posición con 13 puntos, por lo que necesitan sumar de a tres para escalar a la parte alta de la clasificación.

El último registro de un enfrentamiento directo entre las escuadras fue la temporada pasada el 13 de julio del año 2025, donde San Luis venció de visitante a Deportes Antofagasta por 1-2.

¿Dónde y cómo ver en vivo Antofagasta vs San Luis?

El encuentro entre Pumas y Canarios será emitido por las señales de TNT Sports Premium, además que será transmitido por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs San Luis?

Fecha: Domingo 10 de mayo.

Domingo 10 de mayo. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.

El duelo será dirigido por el juez central Cristián Droguett, quien será acompañado por los asistentes Sergio Lagos y Carlos Carrasco. Además, el colegiado Fabián Reyes estará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Antofagasta y San Luis a la fecha 11 de la Primera B

Deportes Antofagasta cayó 2-0 en su visita ante Cobreloa por la fecha 10 del ascenso nacional, donde cortó una racha de seis encuentros invicto en la competencia. Con esta derrota, los Pumas no pudieron escalar a la cima de la tabla y se mantuvieron en la cuarta plaza con 17 unidades.

Por su parte, la escuadra comandada por Humberto Suazo logró una importante victoria al golear como local a Unión San Felipe por 4-0. Los Canarios llegan a la undécima jornada de la Primera B con 13 unidades.

Formaciones probables para Antofagasta vs San Luis

La posible formación de Deportes Antofagasta

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Cristian Diaz, Bastián Tapia, Alex Ibacache; Adrian Cuadra, Diego Rojas, Sebastian Leyton; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal. DT: Luis Marcoleta.

La posible formación de San Luis

Formación de San Luis: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian Gonzalez, Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza, Diego Gonzalez, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

Minuto a minuto de Antofagasta vs San Luis