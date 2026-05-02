San Luis y San Felipe se verán cara a cara el próximo lunes 4 de mayo en el Estadio Municipal Lucio Fariña a partir de las 18:00 horas, por la décima jornada del Campeonato de la Primera B. Ambas escuadras vienen de caer en la fecha anterior y se encuentran complicados en la tabla de posiciones con la necesidad urgente de ganar para escapar de los puestos de riesgo.

Los Canarios dirigidos por Humberto Suazo sufrieron una dura caída en su visita a Cobreloa, lo que lo posicionan muy cerca de los últimos lugares, mientras que el Uní Uní dirigido por Luis Landeros fue derrotado como local ante Magallanes, lo que significó que se mantuvieran antepenúltimos en la tabla.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Luis vs San Felipe?

El encuentro entre Canarios y el Uní Uní será transmitido vía TV por la señal de TNT Sports Premium, mientras que la emisión por parte del streaming estará por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs San Felipe?

Fecha: Lunes 4 de mayo.

Hora: 18:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña, Quillota.

El duelo entre San Luis y San Felipe será dirigido por el juez central Nicolás Pozo, quien será acompañado por los asistentes Eric Pizarro y Ariel Armijo, además de contar con el apoyo del cuarto árbitro Gustavo Ahumada.

Cómo llegan San Luis y San Felipe a la fecha 10 de la Primera B

San Luis de Quillota llega a la décima jornada con el puesto n°10, donde acumula 10 puntos. La jornada pasada cayeron en su visita a Cobreloa por 3-1, lo que significó que se alejara de los puestos de ascenso en la tabla y se acercara a la parte baja.

Por su parte, Unión San Felipe se encuentra antepenúltimo con nueve unidades. Los dirigidos por Luis Landeros cayeron por la cuenta mínima contra Magallanes, y quedaron a tres puntos de Santa Cruz que se posiciona n°15 y a siete unidades de Rangers que es el colista con dos puntos.

Formaciones probables para San Luis vs San Felipe

Posible formación de San Luis: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Sergio Vergara, Luis Madrigal, Nicolás Muñoz, Guillermo Avello, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos y Mateo Guerra. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

Posible formación de San Felipe: Leandro Cañete; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Valentín Sánchez, Diego Bravo, Gonzalo Jara, Ignacio Jara, Bairo Riveros, Nicolás Brun y Agustín Fontana. DT: Luis Landeros.

Minuto a Minuto San Luis vs San Felipe

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 10 San Luis Sin Comenzar Unión San Felipe

Tabla de posiciones de la Primera B