Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe se enfrentaron por la octava fecha de la Primera B, donde ambos equipos se veían en la necesidad de sumar de a tres para escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones. El enfrentamiento entre Albiazules y el Uní Uní, que se disputó en el Estadio Joaquín Muñoz, entregó un resultado con gusto a poco para el local, ya que la visita, que no había ganado de visita en toda la temporada, se impuso por 3-1.

Con la victoria de la escuadra visitante, Santa Cruz complica su instancia en la Primera B, ya que descendió a la penúltima posición con seis unidades, mientras que Unión San Felipe escapa de los últimos lugares y trepa a la décima posición con nueve unidades.

Goles de Dep. Santa Cruz vs Unión San Felipe

El duelo se vio marcado por la clara superioridad de Deportes Santa Cruz, que logró rematar 26 veces al arco rival, a diferencias de las 7 por parte de Unión San Felipe. Esto no se vio reflejado en el marcador, ya que el Uní Uní abrió el marcador de la mano de Guajardo.

Por su parte, Arias marcó el empate para los Albiazules y se esperaba que la victoria se quedara en casa, pero Unión San Felipe aprovechó las oportunidades que se presentaron en los últimos siete minutos del encuentro, donde lograron dos goles más por parte de Riveros y Fontana para la victoria de los forasteros.

Próximos partidos de Dep. Santa Cruz y Unión San Felipe

La escuadra albiazul se ve en la necesidad de sumar de a tres, y la próxima fecha enfrentará a un rival directo, ya que deberá visitar el Estadio Santa Laura para enfrentar a Unión Española. El enfrentamiento entre Santa Cruz y los Hispanos se realizará el próximo domingo 26 de abril a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Unión San Felipe tendrá un complejo reto en la jornada 9 de la Primera B, ya que deberá recibir a Magallanes, que pelea en los primeros puestos de la tabla de posiciones. El enfrentamiento entre el Uní Uní y el Manojito de Claveles se realizará en el Estadio Municipal de San Felipe el próximo sábado 25 de abril, desde las 12:30 horas.

Así quedó la tabla de posiciones del Primera B 2026