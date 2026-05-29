Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 14 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos vienen de caer la jornada anterior, por lo que esperan reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la tabla de posiciones.

¿Quién transmite San Felipe vs Puerto Montt por la Primera B?

El duelo entre Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt se transmitirá a través de TNT Sports. Además, el compromiso se podrá sintonizar vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Puerto Montt por la Primera B?

Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt juegan este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 14 de la Primera B.

Fecha: Sábado 30 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Municipal de San Felipe

Árbitros de San Felipe vs Puerto Montt

Árbitro: Diego Paredes

1er asistente: Brian Ben-Hur

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Jorge Oses

¿Cómo llegan San Felipe y Puerto Montt?

Unión San Felipe llega golpeado a este compromiso. El elenco del Valle del Aconcagua viene de ser goleado por 5-0 en su visita a Deportes Temuco, por lo que espera dar vuelta la página en condición de local.

Por su parte, Deportes Puerto Montt también cayó en su último compromiso. El velero fue superado en su casa por San Marcos de Arica, escuadra que se quedó con la victoria por 2-0 en el Estadio Chinquihue.

Formaciones de San Felipe vs Puerto Montt

Formación de San Felipe

Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Raimundo Díaz, Axel León, Norberto Palmieri; Benjamín Aravena, Patricio Muñoz, Nicolás Brun.

Formación de Puerto Montt

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Alexis Sabella y Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga.

San Felipe vs Puerto Montt minuto a minuto