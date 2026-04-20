La octava fecha de la Primera B 2026 dejó una de las declaraciones más explosivas en lo que va de la temporada, desatando un verdadero escándalo en el ascenso chileno. Deportes Santa Cruz sufrió un duro revés al caer por 3-1 en condición de local ante Unión San Felipe, un resultado que no solo complicó en extremo al equipo en la tabla de posiciones, sino que provocó un terremoto en la interna del camarín.

Lejos del hermetismo habitual que se respira en el fútbol cuando los resultados no acompañan y donde la ropa sucia se lava en casa, el técnico John Armijo decidió golpear la mesa frente a los micrófonos. El estratega apuntó directamente a la actitud de sus propios jugadores para explicar la profunda crisis deportiva que atraviesa la escuadra albiazul, dejando al descubierto un evidente cortocircuito entre el banco y la cancha.

¿Qué dijo John Armijo sobre el nivel de sus jugadores en Santa Cruz?

El técnico acusó una preocupante falta de responsabilidad en el plantel y calificó el presente del equipo como una “seguidilla de situaciones nefastas”. Visiblemente frustrado tras ceder los tres puntos en casa ante un rival directo en la parte baja, el estratega de 44 años no tuvo piedad a la hora de evaluar el desempeño de sus pupilos y les dejó un áspero recado público.

“Ha sido una seguidilla de situaciones medias nefastas porque cometemos errores… Hay cosas que hemos trabajado, buscamos la vuelta, buscamos el cambio, pero nos falta esa cuota de responsabilidad, de compromiso, de entregar algo más”, disparó Armijo. Para intentar destrabar el momento, el DT exigió apego a la táctica: “Hay que ser más ordenados cuando atacamos. Yo lo resumo en eso: el orden cuando el equipo está atacando”.

🔵⚪ Deportes Santa Cruz cayó y es subcolista.



John Armijo analizó la derrota en casa.#PrimeraBChile pic.twitter.com/vOvMr5grZQ — PrimeraBChile (@primerabdechile) April 20, 2026

¿Cómo quedó Deportes Santa Cruz en la tabla de la Primera B?

La dura caída en su propio estadio dejó a la escuadra albiazul como el nuevo subcolista del torneo de ascenso, encendiendo las alarmas. El golpe anímico es doble, ya que Unión San Felipe llegaba a este duelo precisamente ocupando los últimos lugares de la clasificación. Con este 3-1 en contra, Santa Cruz se estanca en la penúltima ubicación de la Primera B con apenas 6 unidades rescatadas de 24 posibles. El equipo de la Sexta Región solo supera actualmente a Rangers de Talca, elenco que cierra la tabla en el fondo del pozo con unos críticos dos puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de John Armijo para revertir la crisis?

El cuestionado cuadro santacruzano intentará lavar sus heridas este domingo 26 de abril a las 20:00 horas, cuando viaje a Santiago para visitar a Unión Española. El choque asoma como una verdadera prueba de fuego para el proceso de Armijo. Los noventa minutos en la capital revelarán si sus polémicas declaraciones sirvieron como el remezón necesario para despertar el orgullo de sus jugadores, o si romper los códigos del camarín terminó por quebrar definitivamente su relación con el plantel.