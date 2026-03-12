La fecha 3 de la Primera B 2026 continúa con un interesante duelo en la Región Metropolitana. Deportes Recoleta recibirá a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de Recoleta, en un cruce que puede comenzar a perfilar a ambos equipos en la parte alta de la tabla.

El conjunto textil llega con la intención de seguir sumando tras un buen inicio de campeonato, mientras que los aconcagüinos buscarán confirmar su alza luego de su último triunfo en el torneo. Con el Ascenso recién comenzando, cada punto empieza a ser clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

¿Quién transmite en vivo Deportes Recoleta vs Unión San Felipe?

El encuentro entre Deportes Recoleta vs Unión San Felipe se podrá ver en televisión a través de TNT Sports, mientras que también estará disponible vía streaming en TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Recoleta vs Unión San Felipe?

Deportes Recoleta vs Unión San Felipe se enfrentan este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, en un duelo válido por la fecha 4 de la Primera B 2026.

Fecha: Viernes13 de marzo

Viernes13 de marzo Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

Árbitros del partido entre Deportes Recoleta vs Unión San Felipe

Los árbitros encargados de impartir justicia en el encuentro entre Deportes Recoleta y Unión San Felipe aún no han sido confirmados oficialmente por la ANFP.

Árbitro: José Cabero

José Cabero 1er asistente: John Calderón

John Calderón 2do asistente: Loreto Toloza

Loreto Toloza Cuarto árbitro: Francisco Soriano

El XI de Deportes Recoleta vs Unión San Felipe por la Primera B 2026

Posible formación: Jaime Vargas; Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Daniel Viveros; Ignacio Lara, Javier Espinoza, Nicolás Carvajal, Branko Provoste, Gonzalo Álvarez; Germán Estigarribia y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

El XI de Unión San Felipe vs Deportes Recoleta por la Primera B 2026

Posible formación: Leandro Cañete; Diego Bravo, Luis García, Valentín Perales, Kevin Serrano; Ignacio Jara, Axel León; Gonzalo Jara; Patricio Muñoz, Benjamín Aravena y Bairo Riveros. DT: Luis Landeros.

Minuto a minuto de Recoleta vs San Felipe por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Deportes Recoleta Sin Comenzar Unión San Felipe

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todo lo que ocurra con San Felipe, Deportes Antofagasta y toda la Primera B 2026.