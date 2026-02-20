Comienza la Primera B 2026 con varios encuentros que marcarán el camino en el sueño de ascender o perder la categoría, este sábado en el norte Deportes Iquique recibe a Unión San Felipe en el estreno de ambos en el certamen. Los Dragones retornan a la división tras descender del Campeonato Nacional en la temporada pasada y claramente son candidatos por la jerarquía de sus jugadores.

La visita llega como en las últimas temporadas, sin inversión en el plantel, Luis Landeros tratará de sacar del fondo a una institución que sólo ha peleado por no bajar y gracias a fallos y castigos no han descendido en las tres campañas anteriores.

¿Quién transmite en vivo Iquique vs U San Felipe?

El duelo entre Iquique y U San Felipe será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.

TV: TNT Sports.

Streaming: TNT Sports en HBO Max.

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs U San Felipe?

Iquique vs U San Felipe juegan este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Tierra de Campeones

Árbitros del partido entre Iquique vs U San Felipe

Árbitro: Víctor Abarzúa

Víctor Abarzúa 1er asistente: Nicolás Medina

Nicolás Medina 2do asistente: Sebastián Castro

Sebastián Castro Cuarto árbitro: Francisco Gaggero

El XI de Iquique vs U San Felipe por la Primera B 2026

Probable formación: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, César González, Diego Orellana, Felipe Espinoza, Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Franco Ledesma, Antony Henríquez e Isaac Díaz.

DT: Rodrigo Guerrero.

El XI de U San Felipe vs Iquique por la Primera B 2026

Probable formación: Leandro Cañete; Valentín Perales, Byron Guajardo, Diego Bravo, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Fernando Osorio, Jorge Brun, Bruno Vides y Valentín Sánchez.

DT: Luis Landeros

