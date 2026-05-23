Deportes Iquique y Curicó Unido no lograron sacarse diferencias en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 13 de la Primera B 2026. El duelo estaba marcado por la necesidad de ambas escuadras de salir de la parte baja de la tabla de posiciones, pero la igualdad por la cuenta mínima les deja un gusto amargo a los dos equipos.

Con la igualdad, Deportes Iquique se mantiene en la duodécima posición, mientras que Curicó Unido se queda con el décimo cuarto lugar de la clasificación. Cabe destacar que ambas escuadras poseen 12 unidades y están a nueve puntos del colista, Rangers de Talca.

Los goles de Iquique vs Curicó por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo estuvo marcado por la insistencia de Deportes Iquique en buscar el gol de la victoria, pero la defensa visitante estuvo sólida e impidió que los locales abrieran el marcador.

En el segundo tiempo las acciones ofensivas fueron disminuyendo, hasta el minuto 76’, tras un córner que Colombo gana por los aires para que luego Henry Sanhueza conecté con otro cabezazo en el área chica para la ventaja de la visita.

Diez minutos después, llegó la reacción de los locales. El gol llegó tras una polémica mano en el área cobrada por el colegiado Benjamín Saravia, el cual Álvaro Ramos transformó en gol para los Dragones Celestes.

Estadísticas de Iquique vs Curicó por el Campeonato Nacional 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Deportes Iquique 0 0 Segunda parte Curicó Unido

¿Cuándo vuelven a jugar Iquique y Curicó?

Los Dragones Celestes tendrán que viajar hasta la Región Metropolitana para visitar a Magallanes. El duelo entre Deportes Iquique y el Manojito de Claveles se disputará el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Curicó Unido será el encargado de cerrar la fecha 14 de la Primera B 2026, ya que tendrá que recibir a Deportes Antofagasta. El duelo entre Torteros y Pumas se disputará el lunes 1 de junio a partir de las 19:00 horas.