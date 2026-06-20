Curicó Unido deberá recibir a Ñublense por la tercera jornada del Grupo F correspondiente a la Copa Chile 2026. Los Torteros disputarán su tercer compromiso del certamen, donde buscarán mantener el liderato, que comparten junto a Rangres, mientras que los Diablos Rojos tienen la oportunidad de igualar con los dos punteros de grupos.

Actualmente el Grupo F tiene a Curicó Unido y a Rangers de Talca compartiendo el primer lugar con tres unidades, con la misma diferencia de gol. Por su parte, Universidad de Concepción y Ñublense están en los dos últimos puestos debido a que aún no han debutado en el certamen.

¿Quién transmite Curicó vs Ñublense por la Copa Chile 2026?

El choque válido por la tercera fecha del Grupo F no contará con transmisión vía TV y tampoco tendrá emisión mediante plataformas de streaming.

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Ñublense por la Copa Chile 2026?

Curicó Unido y Ñublense se verán las caras este domingo 21 de junio a partir de las 16:00 horas. El choque entre los Torteros y los Diablos Rojos se disputará en el Estadio Bicentenario La Granja.

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 16:00 horas.

: 16:00 horas. Estadio: Bicentenario La Granja, Curicó.

Árbitros de Curicó vs Ñublense

Árbitro : Nicolás Gamboa.

: Nicolás Gamboa. 1er Asistente : Mario Lagos.

: Mario Lagos. 2do Asistente : Yomara Salazar.

: Yomara Salazar. 4to Árbitro: Francisco Gilabert.

Cabe destacar que la Copa Chile 2026 no cuenta con sistema VAR en toda la fase de grupos y fase eliminatorias del certamen. El único compromiso que cuenta con el sistema de apoyo hacia los colegiados es la final.

¿Cómo llegan Curicó y Ñublense a la fecha 3 de la Copa Chile?

Curicó Unido ha disputado dos encuentros ante Rangers por las primeras dos fechas de la Copa Chile 2026, donde registra una victoria y una derrota, por lo que ambos compartene el liderato del Grupo F con 3 unidades. También cabe destacar que los Torteros no ven acción en cancha desde el pasado 8 de junio, cuando vencieron de visita a Deportes Temuco por la cuenta mínima en el cierre de la primera rueda de la Primera B.

Por su parte, Ñublense no ha disputado ningún encuentro por la Copa Chile, y su última vez en cancha fue por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Los Diablos Rojos igualaron 2-2 ante Huachipato en el Estadio Nelson Oyarzún.

Formaciones de Curicó vs Ñublense

Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello, Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo; Javier Retamales, Enzo Ormeño; Mauro Lopes, Ian Aliaca y Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.