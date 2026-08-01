Curicó Unido y Cobreloa fueron los encargados de cerrar la jornada sabatina de la Primera B 2026, con un duelo de alto impacto debido a que jugaba el líder de la categoría ante una escuadra local que se encuentra con la necesidad de sumar de a tres para entrar a los puestos de luiguilla de ascenso. El duelo válido por la fecha 18 terminó en igualdad sin goles entre Torteros y Zorros, que no ayuda mucho a ninguno en la tabla.

Con este resultado, Curicó Unido se estanca en la décimosegunda plaza de la división con 19 unidades, mientras que Cobreloa es líder exclusivo con 33 puntos, pero corre el riesgo de que Santiago Wanderers se quede a solamente una unidad si gana su compromiso.

Resumen de Curicó vs Cobreloa

Frente a 2.188 corazones que presenciaron el juego en el Estadio Bicentenario La Granja, Curicó Unido y Cobreloa no lograron sacarse diferencias en el marcador. En el primer tiempo no se presenciaron muchas acciones de gol, ya que ambas escuadras buscaron implantar su estilo de juego, pero sin muchas acciones de riesgo en el campo rival.

En el segundo tiempo ambas escuadras estuvieron muy cerca de marcar la apertura del marcador. La jugada más clara de los Torteros vino por cuenta de Leandro Benegas a los 56′ minutos. El ex atacante de la U y Colo Colo conectó el tiro de esquina con un cabezazo que pasó muy cerca del larguero derecho de los Zorros.

Cobreloa también tuvo oportunidades de quedarse con los tres puntos, y su ocasión más clara de gol la tuvieron a los 71′ minutos, tras un cabezazo de Gustavo Gotti que pasó por la línea del arco de los locales, pero no logró romper la paridad en el marcador.

Estadísticas de Curicó vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 18 Curicó Unido Segunda mitad Bicentennial Stadium La Granja – Curicó Cobreloa Resumen

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 87 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Cristian Bustamante 62 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Henry Sanhueza 45 + 4 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Cristian Insaurralde 48 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Enzo Ormeno 32 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Bastián San Juan 32 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Leandro Benegas 12 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Cristian Muga 3 Esquinas 3 12 Remates fuera de objetivo 12 16 Tiros Totales 16 150 Ataques 143 80 Ataques peligrosos 64 55 % de Posesión de Balón 45 4 Fuera de juego 1 6 Tiros libres 27 23 Faltas 5 5 Sustituciones 4 25 Saques de banda 13 5 Tarjetas amarillas 3 4 Disparos a puerta 4 Últimos enfrentamientos CUR 1 – 5 COB 07/03/2026 CUR 0 – 2 COB 02/11/2025 CUR 2 – 3 COB 20/06/2025 CUR 5 – 2 COB 11/02/2017 COB 0 – 0 CUR 16/10/2016

¿Cuándo vuelve a jugar Curicó y Cobreloa?

Curicó Unido vivirá una semana clave, ya que debrá disputar el Clásico del Maule de visitante frente a Rangers de Talca por la fecha 19 de la Primera B 2026. El clásico entre Rojinegros y Torteros se disputará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar.

Por su parte, Cobreloa deberá volver a su hogar para enfrentar a Deportes Iquique, con la misión de mantenerse en la cima de la división. El choque entre Zorros y Dragones Celestes se jugará el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.