Datos Clave Ya es chileno: Gustavo Gotti recibió la nacionalidad chilena a los 32 años. Cupo liberado: Cobreloa suma un cupo de extranjero disponible en su plantilla. El contexto: Cobreloa venció 4-2 a Santa Cruz y sigue líder de la Primera B con 32 puntos.

El mismo día que Cobreloa goleó 4-2 a Deportes Santa Cruz y estiró su ventaja como líder de la Primera B, llegó otra noticia que hizo doble la celebración en Calama: Gustavo Gotti recibió la nacionalidad chilena. El delantero de 32 años, referente y goleador histórico del cuadro loíno, cumplió con todos los requisitos y se convirtió oficialmente en chileno.

El propio Gotti no ocultó la emoción al hablar con Calama en Línea: “Contento de que salió, así que nos sumamos a ser parte de Chile. Lo veníamos esperando ya hace un tiempo, estoy muy agradecido a este país”, señaló el atacante, que llegó al Lobo hace varios años y no se fue más: 95 partidos oficiales y 44 goles con la camiseta naranja lo transformaron en uno de los ídolos del club.

La celebración de Cobreloa por la nacionalización de Gotti

El club no se quedó callado y festejó con todo en redes sociales: “¡SIRVAN LA CAZUELA Y CALIENTEN LAS EMPANADAS!”, publicaron, acompañando el mensaje con una postal de Gotti vestido de huaso y bailando cueca. “Ahora los goles vienen con empanada y pebre incluido”, completaron, en una de las celebraciones más simpáticas del fútbol chileno en lo que va del año.

Lo que cambia para Cobreloa con Gotti como chileno

Un cupo de extranjero liberado en el mejor momento. Al dejar de ocupar una plaza foránea en el plantel, Cobreloa gana margen para moverse en el mercado si lo necesita, en un momento en que el equipo pelea el ascenso directo con todo. Los Zorros del Desierto lideran la Primera B con 32 puntos, tres más que Santiago Wanderers, y Gotti sigue siendo una de sus piezas clave: en el mismo partido ante Santa Cruz se anotó con un doblete.