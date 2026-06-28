Deportes La Serena cosechó un importantísimo triunfo por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, tras vencer en calidad de local por 2-1 a Cobreloa, en un encuentro válido por el Grupo C del certamen nacional. Este encuentro tenía la importancia de que los Granates tenían la gran chance de alcanzar en puntaje a los Zorros, que han disputado un encuentro más en la competencia.

Con este resultado el Grupo C cuenta con Deportes Antofagasta como líder exclusivo con 10 unidades, mientras que Cobreloa y La Serena comparten el segundo puesto de la tabla con 4 puntos. Cabe destacar que los Zorros cuentan con un partido más ya que iniciaron la competencia en marzo. Por último, Cobresal cierra la tabla como colista con una unidad.

Los goles de La Serena vs Cobreloa por la Copa Chile 2026

Deportes La Serena sabía que ganar era su única opción para poder pelear en la parte alta de la tabla, y salió con todo a buscar la apertura del marcador. Los Granates tuvieron su recompensa a los 24′ minutos del primer tiempo tras un centro de Marín desde la derecha que Felipe Chamorro conectó con un cabezazo inatajable para el primero de la jornada.

Previo al entretiempo, la escuadra local golpeó de nuevo para irse al descanso con ventaja de dos goles, tras un remate de Jeisson Vargas que logró conectar en la boca del arco Matías Marín para estirar la ventaja granate en La Portada.

En el segundo tiempo Cobreloa salió con la intención de igualar el marcador, y encontraron el descuento a los 56′ minutos, tras un remate de 29 metros de Sebastián Zúñiga que destaca como uno de los golazos de la fecha. A pesar del golazo del volante, los Zorros no lograron sumar en su visita a La Serena.

Estadísticas de La Serena vs Cobreloa

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
La Serena
28/06/2026 12:30
2
1
Half Time : 2 0
Tiempo Completo La Portada Stadium in La Serena – La Serena
Cobreloa
  • Felipe Chamorro 24′
  • Matías Marín 43′
  • Sebastián Zúñiga 56′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 7 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Joan Carlos Orellana Salazar
89 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister
83 ‘
Cobreloa
Sustitución : F. Matamoros
83 ‘
La Serena
Sustitución : Bastián Sandoval
83 ‘
La Serena
Sustitución : Fabricio Díaz
81 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Ángelo Henríquez
71 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : L. Cornejo
69 ‘
La Serena
Sustitución : Matías Pinto
64 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : David Tapia
61 ‘
La Serena
Sustitución : Lucas Alarcón
59 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Fernando Dinamarca
56 ‘
Cobreloa
Gol : Sebastián Zúñiga
45 + 1 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Cristian Muga
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Sebastián Zúñiga
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Matias Sandoval
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Agustín Ignacio Quezada Morgado
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Diego García Medina
46 ‘
La Serena
Sustitución : Milovan Velásquez
43 ‘
La Serena
Gol : Matías Marín
38 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Gustavo Gotti
24 ‘
La Serena
Gol : Felipe Chamorro
9 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Sergio Esteban Gallardo Villacura
Goal! The score is now 2-1.
Goal! The score is now 2-0.
Goal! The score is now 1-0.
La Serena
4-3-3
Federico Lanzillota 1
Federico
Lanzillota
Joaquín Gutiérrez 16
Joaquín
Gutiérrez
Bruno Gutiérrez 21
Bruno
Gutiérrez
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Joan Carlos Orellana Salazar 28
Joan
Carlos
Orellana
Salazar
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Matías Marín 23
Matías
Marín
Ángelo Henríquez 9
Ángelo
Henríquez
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    F. Perez Gutierrez
  • Bench
  • 5
    Lucas Alarcón
  • 7
    Alexander Oroz
  • 19
    Bastián Sandoval
  • 20
    Milovan Velásquez
  • 24
    Fabricio Díaz
  • 29
    Matías Pinto
  • 31
    José Tapia
  • 35
    Martín Zepeda
  • 36
    Benjamin Contreras
Cobreloa
4-3-3
Diego Andrés Tapia Rojas 30
Diego
Andrés
Tapia
Rojas
David Tapia 17
David
Tapia
Bastián San Juan 4
Bastián
San
Juan
Rodolfo González 5
Rodolfo
González
L. Cornejo 8
L.
Cornejo
Tomás Aránguiz 14
Tomás
Aránguiz
Cristian Muga 21
Cristian
Muga
Facundo Velazco 32
Facundo
Velazco
Álvaro Delgado 22
Álvaro
Delgado
Gustavo Gotti 11
Gustavo
Gotti
Sergio Esteban Gallardo Villacura 31
Sergio
Esteban
Gallardo
Villacura
  • Entrenador
  • 0
    César Bravo
  • Bench
  • 1
    Hugo Araya
  • 3
    Youssef González
  • 7
    Sebastián Zúñiga
  • 13
    Agustín Ignacio Quezada Morgado
  • 15
    Diego García Medina
  • 20
    F. Matamoros
  • 25
    Vicente Roco
  • 27
    Matias Sandoval
  • 36
    Gallardo Luciano
4
Esquinas
3
10
Remates fuera de objetivo
12
18
Tiros Totales
14
160
Ataques
156
72
Ataques peligrosos
57
49
% de Posesión de Balón
51
131
Caja fuerte para pelotas
137
4
Fuera de juego
4
2
Objetivos
1
13
Intentos de gol
9
9
Faltas
9
4
Disparos Bloqueados
6
5
Sustituciones
4
2
Asistencias
1
4
Tarjetas amarillas
5
8
Disparos a puerta
2
2
Lesiones
1
Last Confrontations
DLS 2 – 1 COB 28/06/2026
DLS 0 – 1 COB 05/08/2023
COB 0 – 1 DLS 19/03/2023
COB 3 – 1 DLS 04/08/2019
DLS 1 – 2 COB 09/03/2019

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Cobreloa?

Deportes La Serena tendrá que ponerse al día con el Grupo C de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Cobresal por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Granates y Mineros se disputará este miércoles 1 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre/El Salvador.

Por su parte, Cobreloa también deberá enfrentar a Cobresal, pero por la fecha 5 de la competencia. El clásico entre Zorros y Mineros se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

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