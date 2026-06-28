Deportes La Serena cosechó un importantísimo triunfo por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, tras vencer en calidad de local por 2-1 a Cobreloa, en un encuentro válido por el Grupo C del certamen nacional. Este encuentro tenía la importancia de que los Granates tenían la gran chance de alcanzar en puntaje a los Zorros, que han disputado un encuentro más en la competencia.
Con este resultado el Grupo C cuenta con Deportes Antofagasta como líder exclusivo con 10 unidades, mientras que Cobreloa y La Serena comparten el segundo puesto de la tabla con 4 puntos. Cabe destacar que los Zorros cuentan con un partido más ya que iniciaron la competencia en marzo. Por último, Cobresal cierra la tabla como colista con una unidad.
Los goles de La Serena vs Cobreloa por la Copa Chile 2026
Deportes La Serena sabía que ganar era su única opción para poder pelear en la parte alta de la tabla, y salió con todo a buscar la apertura del marcador. Los Granates tuvieron su recompensa a los 24′ minutos del primer tiempo tras un centro de Marín desde la derecha que Felipe Chamorro conectó con un cabezazo inatajable para el primero de la jornada.
Previo al entretiempo, la escuadra local golpeó de nuevo para irse al descanso con ventaja de dos goles, tras un remate de Jeisson Vargas que logró conectar en la boca del arco Matías Marín para estirar la ventaja granate en La Portada.
En el segundo tiempo Cobreloa salió con la intención de igualar el marcador, y encontraron el descuento a los 56′ minutos, tras un remate de 29 metros de Sebastián Zúñiga que destaca como uno de los golazos de la fecha. A pesar del golazo del volante, los Zorros no lograron sumar en su visita a La Serena.
Estadísticas de La Serena vs Cobreloa
- Felipe Chamorro 24′
- Matías Marín 43′
- Sebastián Zúñiga 56′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Lanzillota
Gutiérrez
Gutiérrez
Mac
Allister
Dinamarca
Carlos
Orellana
Salazar
Chamorro
Escalante
Marín
Henríquez
Vargas
- Entrenador
-
0F. Perez Gutierrez
- Bench
-
5Lucas Alarcón
-
7Alexander Oroz
-
19Bastián Sandoval
-
20Milovan Velásquez
-
24Fabricio Díaz
-
29Matías Pinto
-
31José Tapia
-
35Martín Zepeda
-
36Benjamin Contreras
Andrés
Tapia
Rojas
Tapia
San
Juan
González
Cornejo
Aránguiz
Muga
Velazco
Delgado
Gotti
Esteban
Gallardo
Villacura
- Entrenador
-
0César Bravo
- Bench
-
1Hugo Araya
-
3Youssef González
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7Sebastián Zúñiga
-
13Agustín Ignacio Quezada Morgado
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15Diego García Medina
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20F. Matamoros
-
25Vicente Roco
-
27Matias Sandoval
-
36Gallardo Luciano
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Cobreloa?
Deportes La Serena tendrá que ponerse al día con el Grupo C de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Cobresal por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Granates y Mineros se disputará este miércoles 1 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre/El Salvador.
Por su parte, Cobreloa también deberá enfrentar a Cobresal, pero por la fecha 5 de la competencia. El clásico entre Zorros y Mineros se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.