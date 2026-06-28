Deportes La Serena cosechó un importantísimo triunfo por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, tras vencer en calidad de local por 2-1 a Cobreloa, en un encuentro válido por el Grupo C del certamen nacional. Este encuentro tenía la importancia de que los Granates tenían la gran chance de alcanzar en puntaje a los Zorros, que han disputado un encuentro más en la competencia.

Con este resultado el Grupo C cuenta con Deportes Antofagasta como líder exclusivo con 10 unidades, mientras que Cobreloa y La Serena comparten el segundo puesto de la tabla con 4 puntos. Cabe destacar que los Zorros cuentan con un partido más ya que iniciaron la competencia en marzo. Por último, Cobresal cierra la tabla como colista con una unidad.

Los goles de La Serena vs Cobreloa por la Copa Chile 2026

Deportes La Serena sabía que ganar era su única opción para poder pelear en la parte alta de la tabla, y salió con todo a buscar la apertura del marcador. Los Granates tuvieron su recompensa a los 24′ minutos del primer tiempo tras un centro de Marín desde la derecha que Felipe Chamorro conectó con un cabezazo inatajable para el primero de la jornada.

Previo al entretiempo, la escuadra local golpeó de nuevo para irse al descanso con ventaja de dos goles, tras un remate de Jeisson Vargas que logró conectar en la boca del arco Matías Marín para estirar la ventaja granate en La Portada.

En el segundo tiempo Cobreloa salió con la intención de igualar el marcador, y encontraron el descuento a los 56′ minutos, tras un remate de 29 metros de Sebastián Zúñiga que destaca como uno de los golazos de la fecha. A pesar del golazo del volante, los Zorros no lograron sumar en su visita a La Serena.

Estadísticas de La Serena vs Cobreloa

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 La Serena 2 1 Half Time : 2 0 Tiempo Completo La Portada Stadium in La Serena – La Serena Cobreloa Felipe Chamorro 24′

Matías Marín 43′ Sebastián Zúñiga 56′ Summary

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Match Stats

Team Stats 90 + 7 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Joan Carlos Orellana Salazar 89 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister 83 ‘ Cobreloa Sustitución : F. Matamoros 83 ‘ La Serena Sustitución : Bastián Sandoval 83 ‘ La Serena Sustitución : Fabricio Díaz 81 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Ángelo Henríquez 71 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : L. Cornejo 69 ‘ La Serena Sustitución : Matías Pinto 64 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : David Tapia 61 ‘ La Serena Sustitución : Lucas Alarcón 59 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Fernando Dinamarca 56 ‘ Cobreloa Gol : Sebastián Zúñiga 45 + 1 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Cristian Muga 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Sebastián Zúñiga 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Matias Sandoval 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Agustín Ignacio Quezada Morgado 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Diego García Medina 46 ‘ La Serena Sustitución : Milovan Velásquez 43 ‘ La Serena Gol : Matías Marín 38 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Gustavo Gotti 24 ‘ La Serena Gol : Felipe Chamorro 9 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Sergio Esteban Gallardo Villacura Goal! The score is now 2-1. Goal! The score is now 2-0. Goal! The score is now 1-0. La Serena La Serena 4-3-3 1 Federico

Lanzillota 16 Joaquín

Gutiérrez 21 Bruno

Gutiérrez 4 Francis

Mac

Allister 26 Fernando

Dinamarca 28 Joan

Carlos

Orellana

Salazar 14 Felipe

Chamorro 8 Gonzalo

Escalante 23 Matías

Marín 9 Ángelo

Henríquez 10 Jeisson

Vargas Entrenador

0 F. Perez Gutierrez

Bench

5 Lucas Alarcón



7 Alexander Oroz



19 Bastián Sandoval



20 Milovan Velásquez



24 Fabricio Díaz



29 Matías Pinto



31 José Tapia



35 Martín Zepeda



36 Benjamin Contreras

Cobreloa Cobreloa 4-3-3 30 Diego

Andrés

Tapia

Rojas 17 David

Tapia 4 Bastián

San

Juan 5 Rodolfo

González 8 L.

Cornejo 14 Tomás

Aránguiz 21 Cristian

Muga 32 Facundo

Velazco 22 Álvaro

Delgado 11 Gustavo

Gotti 31 Sergio

Esteban

Gallardo

Villacura Entrenador

0 César Bravo

Bench

1 Hugo Araya



3 Youssef González



7 Sebastián Zúñiga



13 Agustín Ignacio Quezada Morgado



15 Diego García Medina



20 F. Matamoros



25 Vicente Roco



27 Matias Sandoval



36 Gallardo Luciano

4 Esquinas 3 10 Remates fuera de objetivo 12 18 Tiros Totales 14 160 Ataques 156 72 Ataques peligrosos 57 49 % de Posesión de Balón 51 131 Caja fuerte para pelotas 137 4 Fuera de juego 4 2 Objetivos 1 13 Intentos de gol 9 9 Faltas 9 4 Disparos Bloqueados 6 5 Sustituciones 4 2 Asistencias 1 4 Tarjetas amarillas 5 8 Disparos a puerta 2 2 Lesiones 1 Last Confrontations DLS 2 – 1 COB 28/06/2026 DLS 0 – 1 COB 05/08/2023 COB 0 – 1 DLS 19/03/2023 COB 3 – 1 DLS 04/08/2019 DLS 1 – 2 COB 09/03/2019

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Cobreloa?

Deportes La Serena tendrá que ponerse al día con el Grupo C de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Cobresal por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Granates y Mineros se disputará este miércoles 1 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre/El Salvador.

Por su parte, Cobreloa también deberá enfrentar a Cobresal, pero por la fecha 5 de la competencia. El clásico entre Zorros y Mineros se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.