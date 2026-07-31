Curicó Unido enfrenta a Cobreloa este sábado 1 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja por la fecha 18 de la Primera B 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Los curicanos buscarán alejarse del fondo y acercarse a puestos de clasificación a la liguilla de Ascenso, mientras que los loínos quieren aumentar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

¿Quién transmite Curicó vs Cobreloa por la Primera B 2026?

El duelo entre Curicó Unido y Cobreloa se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Cobreloa por la Primera B 2026?

Curicó Unido y Cobreloa juegan este sábado 1 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja por la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 1 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Bicentenario La Granja, Curicó

Árbitros de Curicó vs Cobreloa

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Yerko Montenegro

¿Cómo llegan Curicó y Cobreloa?

Curicó Unido llega a este encuentro tras caer como local frente a San Luis de Quillota por 2-1, resultado que los dejó en el puesto 12 de la Primera B 2026 con 18 puntos. Por su parte, Cobreloa viene de golear por 4-2 a Deportes Santa Cruz, victoria que los mantiene en lo más alto del Ascenso con 32 unidades.

La última vez que curicanos y loínos se enfrentaron fue el pasado 7 de marzo, en aquella ocasión en el Zorros del Desierto los locales se impusieron con comodidad por 5-1.

Formaciones de Curicó vs Cobreloa

Formación de Curicó

Fernando Hurtado; Cristian Díaz, Mathías Suárez, Simón Ramírez, Zacarías Abuhabda; Adrián Cuadra, Diego Rojas, Fabián Manzano; Brayan Hurtado, José Pablo Monreal, Vicente Aros. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Cobreloa

Andrés Fernández; Martín Ramírez, Kevin Serrano, Cristián Suárez, Diego Bravo; Luis García, Bryan González, Gonzalo Jara; Franco Lobos, Bairo Riveros, Agustín Fontana. DT: Juan José Luvera.

Curicó vs Cobreloa minuto a minuto