Datos Clave Castigo oficial: La Primera Sala del Tribunal resolvió restarle tres puntos a Curicó Unido por incumplir las bases del campeonato. Minutaje incompleto: El cuadro tortero acreditó 909 de los 945 minutos Sub 21 exigidos para la primera rueda. Defensa rechazada: El club argumentó la situación física de Diego Avendaño, seleccionado Sub 17, pero el Tribunal desestimó sus descargos.

Los problemas reglamentarios vuelven a alterar el desarrollo de la temporada en el fútbol chileno. En las últimas horas, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) publicó en su sitio web una contundente resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, confirmando una sanción que impacta directamente el desarrollo del campeonato de la Primera B.

El organismo autónomo decidió aplicar el rigor del reglamento de la Liga de Ascenso luego de que un equipo no cumpliera con las obligaciones deportivas estipuladas para la primera mitad del año, desatando un nuevo dolor de cabeza para su directiva y cuerpo técnico.

¿Qué equipo sufrió la resta de puntos por parte de la ANFP?

El club castigado es Curicó Unido. El elenco maulino fue sancionado de manera unánime con la pérdida de tres puntos debido al incumplimiento de la regla del minutaje Sub 21 durante la primera rueda del torneo.

Según establecen las Bases Oficiales, los equipos deben cumplir con una cuota mínima de participación de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005. En el caso del cuadro “tortero”, solo lograron acreditar 909 de los 945 minutos exigidos para las primeras 16 fechas, motivando la dura sanción administrativa.

¿Por qué el Tribunal rechazó la defensa médica de Curicó Unido?

Curicó Unido intentó evitar el castigo presentando una elaborada defensa enfocada en Diego Avendaño. El club argumentó que el jugador, convocado a La Roja Sub 17 para el Sudamericano disputado en Paraguay este 2026, se perdió una fecha de la Primera B por una lesión arrastrada desde dicho torneo de selecciones.

Sin embargo, el Tribunal fue implacable y desestimó el recurso basándose en los informes médicos posteriores a su regreso. El documento concluyó que el juvenil “no presenta lesiones agudas ni crónicas que hayan impedido su participación de manera normal”. Además, precisó que, pese a tener inestabilidad crónica de tobillo, Avendaño tolera bien los partidos con vendaje preventivo. Como dato anexo, el jugador apenas disputó 75 minutos con el plantel de honor en toda la temporada.

Pese a este revés, Curicó Unido aún tiene la opción de presentar una apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina para intentar revertir el castigo.

¿Cómo queda la tabla de posiciones tras este castigo oficial a Curicó Unido?

La resta de tres puntos supone un duro golpe para las aspiraciones deportivas de los curicanos. El equipo pasó de tener 18 unidades a quedarse con solo 15 puntos, perdiendo dos posiciones clave en la tabla.

Con este fallo, Curicó Unido cayó desde el puesto 12° al 14°, siendo superado inmediatamente por Deportes Iquique y Unión San Felipe (ambos con 16 puntos). Actualmente, los albirrojos solo logran superar en la clasificación a Deportes Santa Cruz (12 puntos) y al colista Rangers de Talca (4 puntos), quedando peligrosamente cerca de la zona de riesgo.