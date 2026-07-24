Curicó Unido y San Luis de Quillota se enfrentan este sábado 25 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja por la fecha 17 de la Primera B 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

¿Quién transmite Curicó vs San Luis por la Primera B 2026?

El compromiso entre Curicó Unido y San Luis de Quillota por la Primera B 2026 será transmitido en vivo a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs San Luis por la Primera B 2026?

Curicó Unido vs San Luis de Quillota juegan este sábado 25 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja por la fecha 17 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio Bicentenario La Granja

Árbitros de Curicó vs San Luis

Árbitro: Víctor Abarzúa

1er asistente: Rodolfo Vera

2do asistente: Ariel Armijo

4to árbitro: Agustín Valenzuela

¿Cómo llegan Curicó y San Luis?

Curicó Unido llega a este compromiso con un invicto de seis partidos contando la Primera B y la Copa Chile. Su último partido en el Ascenso fue frente a Deportes Temuco el pasado 8 de junio, donde se impusieron por la cuenta mínima en el Germán Becker. Los curicanos marchan en el puesto 12º con 18 puntos y quieren comenzar de la mejor forma la segunda rueda para acercarse a los puestos de liguilla.

Por su parte, San Luis viene de golear a Universidad Católica en su último partido en la Copa Chile. Su último compromiso por el torneo, en tanto, fue una victoria por la cuenta mínima frente a San Marcos de Arica, el cual le permitió cerrar el primer semestre en el sexto lugar con 23 unidades. Los canarios se encuentran a seis puntos de líder, por lo que llegan al segundo semestre con la ilusión a tope de conseguir el ansiado retorno a la Primera División.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 2 de marzo en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. En aquella ocasión igualaron 1-1.

Formaciones de Curicó vs San Luis

Formación de Curicó

Damián Tello; Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo; Javier Retamales, Enzo Ormeño, Mauro Lopes-, Ian Aliaca, Nicolás Fernández y Leandro Benegas. DT: Damián Muñoz.

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Diego Zamorano, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Nicolás Muñoz; Vicente Durán, Joel Torres, Fabián Pastenes, Danilo Catalán; Sergio Vergara y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Curicó vs San Luis minuto a minuto