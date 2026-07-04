Ñublense y Curicó Unido se enfrentan por la Fecha 5 de la Copa Chile 2026, en un choque que puede definir el rumbo del Grupo F, ya que ambos elencos llegan en lo más alto de la zona y con la clasificación a octavos de final en juego.

Los chillanejos llegan con nueve puntos en la cima y tienen opciones de sentenciar su paso a la ronda de 16 mejores, mientras que los torteros están segundos con siete unidades, bien aspectados con miras a lo que viene.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Ñublense vs Curicó Unido?

El compromiso de Ñublense vs Curicó Unido tendrá transmisión televisiva y vía streaming.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Curicó Unido?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún (Chillán)

Árbitros de Ñublense vs Curicó Unido

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Sergio Lagos

2do asistente: Diego Vidal

4to árbitro: Rodrigo Rivera

¿Cómo llegan Ñublense vs Curicó Unido?

Ñublense consiguió tres victorias en línea en la Copa Chile 2026: goleó 4-2 a Universidad de Concepción en Chillán, venció 1-0 a Rangers en Talca y el pasado miércoles repitió el 1-0 sobre el Campanil, esta vez como visita. La única mancha reciente del elenco de Juan José Ribera en el certamen fue, justamente, la caída ante Curicó en la Fecha 3.

Los Torteros, en tanto, acumulan cinco partidos sin perder entre la Copa Chile y la Liga de Ascenso. En el torneo vienen de igualar 2-2 con Universidad de Concepción en La Granja, luego de haber derrotado 1-0 a Ñublense, y quieren cerrar la fase grupal de buena forma.

Formaciones de Ñublense vs Curicó Unido

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Posible formación de Curicó Unido: Damián Tello; Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo; Javier Retamales, Enzo Ormeño, Mauro Lopes-, Ian Aliaca, Nicolás Fernández y Leandro Benegas. DT: Damián Muñoz.

Ñublense vs Curicó Unido, minuto a minuto