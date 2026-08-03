Universidad de Concepción y Curicó Unido cierran este martes el Grupo F de la Copa Chile 2026 en el Estadio Municipal de Los Ángeles. Los dos equipos llegan desde realidades opuestas: el Campanil es el colista del grupo con cuatro puntos y ya no tiene opciones de avanzar, por lo que buscará despedirse de la fase grupal con una victoria que le devuelva algo de confianza. Los Albirrojos, en cambio, ya están clasificados como segundos con ocho puntos y van a los octavos de final con el objetivo de sumar un triunfo que los llegue de impulso a la siguiente ronda.

El único antecedente entre ambos en esta llave fue el empate 2-2 en Curicó el 28 de junio, un partido vibrante que dejó la zona abierta y donde ninguno pudo sacar ventaja. Este cierre tiene mucho menos en juego en cuanto a la clasificación, pero ambos equipos querrán terminar con una buena imagen.

¿Dónde y cómo ver en vivo Universidad de Concepción vs Curicó Unido?

Universidad de Concepción vs Curicó Unido no será transmitido por televisión ni por streaming.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Concepción vs Curicó Unido?

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Estadio Municipal de Los Ángeles, Los Ángeles

El partido será dirigido por Gastón Philippe, con Joaquín Arrué y Diego Vidal como asistentes y Juan Sepúlveda como cuarto árbitro.

Cómo llegan U de Concepción y Curicó Unido a la fecha 6 de la Copa Chile

Universidad de Concepción cierra la fase grupal como colista con cuatro puntos, resultado de una campaña muy irregular que incluyó tres derrotas y apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de la Copa Chile. El conjunto penquista que dirige Nicolás Núñez viene de caer 0-1 ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional, un resultado que prolonga su sequía y que llega en un momento delicado también en la liga, donde el equipo busca estabilizarse. Su único consuelo de la fase fue la victoria 2-0 sobre Rangers en la fecha 5.

Curicó Unido llega como el segundo clasificado del Grupo F con ocho puntos y una campaña más regular, con dos victorias, dos empates y una sola derrota. Los Albirrojos de la Primera B vienen de empatar 0-0 con Cobreloa en el campeonato, resultado que no les afecta dado su posición en la copa. El equipo ya tiene asegurado su boleto a octavos y este martes puede darse el lujo de experimentar de cara a la siguiente fase.

Formaciones probables para Universidad de Concepción vs Curicó Unido

Universidad de Concepción repetiría el esquema que presentó ante Audax Italiano: José Sanhueza; Moisés González, Osvaldo González, David Retamal, Yerko Oyanedel; Bryan Ogaz, Facundo Mater, Cristhofer Mesías; Jeisson Fuentealba, Diego Sabando y Cecilio Waterman. DT: Nicolás Núñez.

Curicó Unido formaría con: Damián Tello; Juan Pablo Gómez, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver, Ronald Fuentes; Braulio Guisolfo, Henry Sanhueza, Benjamín Inostroza; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Roberto Riveros. DT: Damián Muñoz.

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