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Audax Italiano batió a domicilio a U de Concepción por 0-1 en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite a los Tanos alejarse de la zona de descenso y quedar undécimo con 19 puntos, siendo el primer triunfo en la era de Patricio Graff.

El Campanil se mantuvo con las mismas 19 unidades, pero decimoterceros por diferencia de gol. Ambos elencos dependen de lo que haga Cobresal para mantenerse distante de la zona roja o para volverse a comprometer.

Los goles de U de Concepción vs Audax Italiano

Audax Italiano abrió la cuenta en los 14 minutos de juego: centro desde la derecha de Paolo Guajardo y Giovani Chiaverano apareció por el segundo palo para definir de zurda. El argentino es el goleador del equipo en el Campeonato Nacional 2026 con cuatro tantos.

En los 34′ se le complica un poco la noche a los itálicos, debido a que Daniel Piña se fue expulsado por una plancha contra Jeison Fuentealba, acción que no fue apreciada en el momento por el árbitro Matías Assadi sino que revisada con posterioridad en el VAR.

En el complemento se produjo el redebut de Damián Pizarro en el fútbol chileno. El delantero formado en Colo Colo ingresó en el conjunto verde y da inicio a la ilusión de relanzar su carrera tras pasos fallidos por Italia, Francia y Argentina.

En los 90+3′ llegaba el empate del elenco penquista, gracias a Facundo Mater. No obstante, Harol Salgado estaba en offside e interfirió en la jugada evitando que un rival llegara la cruce por lo que fue anulado. Minutos después hubo otra gran acción de los locales, tras un error del arquero Tomás Ahumada: Cecilio Waterman define y Marcelo Ortiz la saca prácticamente de la línea.

Estadísticas de U de Concepción vs Audax Italiano

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Univ. Concepción
31/07/2026 20:00
Segunda mitad Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción
Audax Italiano
  • Giovani Chiaverano 14′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
82 ‘
Audax Italiano
Sustitución :
82 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Ariel Uribe
82 ‘
Univ. Concepción
Sustitución : Diego Antonio Sabando Sanhueza
78 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano
75 ‘
Univ. Concepción
Sustitución : Antonio Díaz
74 ‘
Univ. Concepción
Tarjeta amarilla : Iam Gonzalez
67 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Mario Sandoval
67 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Damián Pizarro
62 ‘
Univ. Concepción
Sustitución : Luis Rojas Zamora
62 ‘
Univ. Concepción
Sustitución : Miguel Barbieri
61 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : P. Guajardo
61 ‘
Univ. Concepción
Tarjeta amarilla : J. Espejo
46 ‘
Audax Italiano
Sustitución : Marcelo Ortiz
37 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : B. Soto
34 ‘
Audax Italiano
Tarjeta roja : D. Piña
33 ‘
Audax Italiano
TARJETA_VAR : D. Piña
14 ‘
Audax Italiano
Gol : Giovani Chiaverano
Red card shown to Daniel Pina.
Goal! Giovani Chiaverano scores to make it 1-0, assisted by Paolo Guajardo.
Shot! Giovani Chiaverano scores with a left-footed shot.
Univ. Concepción
4-3-3
Jose Sanhueza 13
Jose
Sanhueza
J. Espejo 21
J.
Espejo
Benjamín Andrés Sáez Delgadillo 32
Benjamín
Andrés
Sáez
Delgadillo
Bastian Ubal 6
Bastian
Ubal
Yerco Oyanedel 15
Yerco
Oyanedel
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Bryan Ogaz 16
Bryan
Ogaz
Cristopher Mesías 19
Cristopher
Mesías
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
Iam Gonzalez 7
Iam
Gonzalez
  • Entrenador
  • 0
    Ricardo Viveros Kilman
  • Bench
  • 1
    Jorge Broun
  • 3
    Miguel Barbieri
  • 11
    Antonio Díaz
  • 20
    Luis Rojas Zamora
  • 23
    Patricio Romero
  • 25
    H. Salgado
  • 29
    Diego Antonio Sabando Sanhueza
  • 34
    Francisco Herrera
  • 36
    Martin Suazo
Audax Italiano
4-1-3-2
T. Ahumada 1
T.
Ahumada
Raimundo Rebolledo 35
Raimundo
Rebolledo
E. Ferrario 13
E.
Ferrario
D. Piña 4
D.
Piña
O. Rojas 16
O.
Rojas
B. Soto 32
B.
Soto
P. Guajardo 7
P.
Guajardo
Federico Joel Mateos 28
Federico
Joel
Mateos
C. Pinares 19
C.
Pinares
F. Troyansky 11
F.
Troyansky
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Graff
  • Bench
  • 6
    Mario Sandoval
  • 8
    M. Collao
  • 9
    Diego Coelho
  • 14
    Diego Monreal
  • 22
    Damián Pizarro
  • 25
    Pedro Garrido
  • 27
    M. Fuentes
  • 29
    Marcelo Ortiz
  • 30
    Ariel Uribe
7
Esquinas
2
1
Remates fuera de objetivo
2
9
Tiros Totales
5
88
Ataques
79
32
Ataques peligrosos
22
64
% de Posesión de Balón
36
5
Disparos Dentro del Área
3
5
Tiros fuera del área
2
1
Fuera de juego
2
0
Objetivos
1
5
Saques de puerta
10
7
Tiros libres
14
13
Faltas
7
0
Salvadas
5
2
Disparos Bloqueados
3
5
Sustituciones
5
24
Saques de banda
17
51
Pases largos
65
10
Placajes
16
0
Asistencias
1
409
Pases
229
333
Pases exitosos
152
81
Porcentaje de Pases Exitosos
66
0
TarjetasRojas
1
2
Tarjetas amarillas
3
5
Disparos a puerta
1
21
Total de Cruces
10
4
Cruces Precisas
2
8
Intercepciones
12
32
Duelo Ganados
42
15
Intentos de regate
10
6
Regates exitosos
5
6
Pases clave
4
1
Grandes Oportunidades Creadas
1
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
40
Porcentaje de regates exitosos
50
25
Pases largos exitosos
22
49
Porcentaje de pases largos exitosos
34
Últimos enfrentamientos
UNC 0 – 3 AI 06/02/2026
UNC 3 – 1 AI 12/12/2020
AI 1 – 1 UNC 15/03/2020
UNC 1 – 0 AI 06/04/2019
AI 4 – 1 UNC 28/07/2018

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Audax Italiano?

U de Concepción vuelve a la cancha este martes 4 de agosto frente a Curicó Unido por la Copa Chile, compromiso que disputará por cumplir, ya que está sin opciones de avanzar a cuartos de final de ese certamen.

Audax Italiano, por su parte, retorna a la acción el lunes 10 de agosto a las 20.00 horas ante Ñublense por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.

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