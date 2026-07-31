Audax Italiano batió a domicilio a U de Concepción por 0-1 en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite a los Tanos alejarse de la zona de descenso y quedar undécimo con 19 puntos, siendo el primer triunfo en la era de Patricio Graff.

El Campanil se mantuvo con las mismas 19 unidades, pero decimoterceros por diferencia de gol. Ambos elencos dependen de lo que haga Cobresal para mantenerse distante de la zona roja o para volverse a comprometer.

Los goles de U de Concepción vs Audax Italiano

Audax Italiano abrió la cuenta en los 14 minutos de juego: centro desde la derecha de Paolo Guajardo y Giovani Chiaverano apareció por el segundo palo para definir de zurda. El argentino es el goleador del equipo en el Campeonato Nacional 2026 con cuatro tantos.

En los 34′ se le complica un poco la noche a los itálicos, debido a que Daniel Piña se fue expulsado por una plancha contra Jeison Fuentealba, acción que no fue apreciada en el momento por el árbitro Matías Assadi sino que revisada con posterioridad en el VAR.

En el complemento se produjo el redebut de Damián Pizarro en el fútbol chileno. El delantero formado en Colo Colo ingresó en el conjunto verde y da inicio a la ilusión de relanzar su carrera tras pasos fallidos por Italia, Francia y Argentina.

En los 90+3′ llegaba el empate del elenco penquista, gracias a Facundo Mater. No obstante, Harol Salgado estaba en offside e interfirió en la jugada evitando que un rival llegara la cruce por lo que fue anulado. Minutos después hubo otra gran acción de los locales, tras un error del arquero Tomás Ahumada: Cecilio Waterman define y Marcelo Ortiz la saca prácticamente de la línea.

Estadísticas de U de Concepción vs Audax Italiano

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Univ. Concepción Segunda mitad Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Audax Italiano Giovani Chiaverano 14′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 82 ‘ Audax Italiano Sustitución : 82 ‘ Audax Italiano Sustitución : Ariel Uribe 82 ‘ Univ. Concepción Sustitución : Diego Antonio Sabando Sanhueza 78 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano 75 ‘ Univ. Concepción Sustitución : Antonio Díaz 74 ‘ Univ. Concepción Tarjeta amarilla : Iam Gonzalez 67 ‘ Audax Italiano Sustitución : Mario Sandoval 67 ‘ Audax Italiano Sustitución : Damián Pizarro 62 ‘ Univ. Concepción Sustitución : Luis Rojas Zamora 62 ‘ Univ. Concepción Sustitución : Miguel Barbieri 61 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : P. Guajardo 61 ‘ Univ. Concepción Tarjeta amarilla : J. Espejo 46 ‘ Audax Italiano Sustitución : Marcelo Ortiz 37 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : B. Soto 34 ‘ Audax Italiano Tarjeta roja : D. Piña 33 ‘ Audax Italiano TARJETA_VAR : D. Piña 14 ‘ Audax Italiano Gol : Giovani Chiaverano Red card shown to Daniel Pina. Goal! Giovani Chiaverano scores to make it 1-0, assisted by Paolo Guajardo. Shot! Giovani Chiaverano scores with a left-footed shot. Univ. Concepción Univ. Concepción 4-3-3 13 Jose

Sanhueza 21 J.

Espejo 32 Benjamín

Andrés

Sáez

Delgadillo 6 Bastian

Ubal 15 Yerco

Oyanedel 8 Facundo

Mater 16 Bryan

Ogaz 19 Cristopher

Mesías 10 Jeison

Fuentealba 18 Cecilio

Waterman 7 Iam

Gonzalez Entrenador

0 Ricardo Viveros Kilman

Bench

1 Jorge Broun



3 Miguel Barbieri



11 Antonio Díaz



20 Luis Rojas Zamora



23 Patricio Romero



25 H. Salgado



29 Diego Antonio Sabando Sanhueza



34 Francisco Herrera



36 Martin Suazo

Audax Italiano Audax Italiano 4-1-3-2 1 T.

Ahumada 35 Raimundo

Rebolledo 13 E.

Ferrario 4 D.

Piña 16 O.

Rojas 32 B.

Soto 7 P.

Guajardo 28 Federico

Joel

Mateos 19 C.

Pinares 11 F.

Troyansky 21 Giovani

Chiaverano Entrenador

0 Patricio Graff

Bench

6 Mario Sandoval



8 M. Collao



9 Diego Coelho



14 Diego Monreal



22 Damián Pizarro



25 Pedro Garrido



27 M. Fuentes



29 Marcelo Ortiz



30 Ariel Uribe

7 Esquinas 2 1 Remates fuera de objetivo 2 9 Tiros Totales 5 88 Ataques 79 32 Ataques peligrosos 22 64 % de Posesión de Balón 36 5 Disparos Dentro del Área 3 5 Tiros fuera del área 2 1 Fuera de juego 2 0 Objetivos 1 5 Saques de puerta 10 7 Tiros libres 14 13 Faltas 7 0 Salvadas 5 2 Disparos Bloqueados 3 5 Sustituciones 5 24 Saques de banda 17 51 Pases largos 65 10 Placajes 16 0 Asistencias 1 409 Pases 229 333 Pases exitosos 152 81 Porcentaje de Pases Exitosos 66 0 TarjetasRojas 1 2 Tarjetas amarillas 3 5 Disparos a puerta 1 21 Total de Cruces 10 4 Cruces Precisas 2 8 Intercepciones 12 32 Duelo Ganados 42 15 Intentos de regate 10 6 Regates exitosos 5 6 Pases clave 4 1 Grandes Oportunidades Creadas 1 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 40 Porcentaje de regates exitosos 50 25 Pases largos exitosos 22 49 Porcentaje de pases largos exitosos 34 Últimos enfrentamientos UNC 0 – 3 AI 06/02/2026 UNC 3 – 1 AI 12/12/2020 AI 1 – 1 UNC 15/03/2020 UNC 1 – 0 AI 06/04/2019 AI 4 – 1 UNC 28/07/2018

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Audax Italiano?

U de Concepción vuelve a la cancha este martes 4 de agosto frente a Curicó Unido por la Copa Chile, compromiso que disputará por cumplir, ya que está sin opciones de avanzar a cuartos de final de ese certamen.

Audax Italiano, por su parte, retorna a la acción el lunes 10 de agosto a las 20.00 horas ante Ñublense por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.