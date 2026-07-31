Audax Italiano batió a domicilio a U de Concepción por 0-1 en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permite a los Tanos alejarse de la zona de descenso y quedar undécimo con 19 puntos, siendo el primer triunfo en la era de Patricio Graff.
El Campanil se mantuvo con las mismas 19 unidades, pero decimoterceros por diferencia de gol. Ambos elencos dependen de lo que haga Cobresal para mantenerse distante de la zona roja o para volverse a comprometer.
Los goles de U de Concepción vs Audax Italiano
Audax Italiano abrió la cuenta en los 14 minutos de juego: centro desde la derecha de Paolo Guajardo y Giovani Chiaverano apareció por el segundo palo para definir de zurda. El argentino es el goleador del equipo en el Campeonato Nacional 2026 con cuatro tantos.
En los 34′ se le complica un poco la noche a los itálicos, debido a que Daniel Piña se fue expulsado por una plancha contra Jeison Fuentealba, acción que no fue apreciada en el momento por el árbitro Matías Assadi sino que revisada con posterioridad en el VAR.
En el complemento se produjo el redebut de Damián Pizarro en el fútbol chileno. El delantero formado en Colo Colo ingresó en el conjunto verde y da inicio a la ilusión de relanzar su carrera tras pasos fallidos por Italia, Francia y Argentina.
En los 90+3′ llegaba el empate del elenco penquista, gracias a Facundo Mater. No obstante, Harol Salgado estaba en offside e interfirió en la jugada evitando que un rival llegara la cruce por lo que fue anulado. Minutos después hubo otra gran acción de los locales, tras un error del arquero Tomás Ahumada: Cecilio Waterman define y Marcelo Ortiz la saca prácticamente de la línea.
Estadísticas de U de Concepción vs Audax Italiano
- Giovani Chiaverano 14′
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Sanhueza
Espejo
Andrés
Sáez
Delgadillo
Ubal
Oyanedel
Mater
Ogaz
Mesías
Fuentealba
Waterman
Gonzalez
- Entrenador
-
0Ricardo Viveros Kilman
- Bench
-
1Jorge Broun
-
3Miguel Barbieri
-
11Antonio Díaz
-
20Luis Rojas Zamora
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23Patricio Romero
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25H. Salgado
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29Diego Antonio Sabando Sanhueza
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34Francisco Herrera
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36Martin Suazo
Ahumada
Rebolledo
Ferrario
Piña
Rojas
Soto
Guajardo
Joel
Mateos
Pinares
Troyansky
Chiaverano
- Entrenador
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0Patricio Graff
- Bench
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6Mario Sandoval
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8M. Collao
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9Diego Coelho
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14Diego Monreal
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22Damián Pizarro
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25Pedro Garrido
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27M. Fuentes
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29Marcelo Ortiz
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30Ariel Uribe
¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Audax Italiano?
U de Concepción vuelve a la cancha este martes 4 de agosto frente a Curicó Unido por la Copa Chile, compromiso que disputará por cumplir, ya que está sin opciones de avanzar a cuartos de final de ese certamen.
Audax Italiano, por su parte, retorna a la acción el lunes 10 de agosto a las 20.00 horas ante Ñublense por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2026.