Datos Clave Acuerdo cerrado: Audax Italiano confirmó la llegada del delantero de 21 años, quien arriba en calidad de préstamo desde el Udinese de Italia hasta junio de 2027. Complejo presente: El atacante viene de un duro semestre en Racing de Argentina, donde apenas disputó seis compromisos oficiales y no logró registrar goles. De inmediato a la cancha: El elenco floridano detalló que el jugador se integró este mismo miércoles a las prácticas bajo las órdenes del técnico Patricio Graff.

Lo que era un secreto a voces en los pasillos del fútbol chileno, finalmente se concretó. El mercado de fichajes de invierno sumó uno de los movimientos más llamativos de la temporada luego de que Audax Italiano diera el golpe y oficializara el regreso al país de Damián Pizarro.

La escuadra de colonia aprovechó la ventana de transferencias para repatriar al atacante formado en Colo Colo, buscando sumar jerarquía en la zona ofensiva y brindarle al jugador el terreno ideal para reencontrarse con su mejor versión futbolística tras una serie de traspiés internacionales.

¿Cuáles son las condiciones del fichaje de Damián Pizarro?

A través de sus canales oficiales, el cuadro itálico le dio la bienvenida al futbolista, detallando la fórmula que permitió su retorno al país tras intensas negociaciones.

“Damos por oficializada la incorporación de Damián Pizarro, delantero nacional de 21 años que llega a préstamo desde el Udinese de Italia hasta junio de 2027″, comunicó la institución de La Florida, asegurando los servicios del jugador por una temporada completa.

Además, desde el club destacaron el perfil del refuerzo: “El joven atacante debutó con apenas 16 años en el fútbol profesional, donde rápidamente llamó la atención por su potencia, capacidad física y goleadora. Su proyección lo llevó a dar el salto al fútbol italiano y posteriormente a sumar experiencias en Francia y Argentina”.

Con su arribo, Pizarro se convierte en la tercera incorporación confirmada por la dirigencia de Audax Italiano para este semestre, sumándose a los experimentados César Pinares y Ariel Uribe.

¿Cómo le fue a Damián Pizarro en el extranjero tras salir de Colo Colo?

El retorno del delantero a pastos nacionales se produce luego de dos años de inestabilidad y escasos minutos en el exterior. Tras dejar el Estadio Monumental a mediados de 2024 —donde registró 12 goles en 58 partidos—, su anhelado salto a Europa no rindió los frutos esperados.

En su llegada al Udinese, el atacante apenas alternó, sumando un total de siete partidos entre el primer equipo y el cuadro Primavera. Buscando mayor rodaje, fue cedido al Le Havre de Francia, pero su paso fue testimonial, registrando solo dos apariciones oficiales.

Finalmente, durante el primer semestre de 2026, intentó relanzar su carrera en Sudamérica vistiendo la camiseta de Racing Club de Argentina. Sin embargo, en Avellaneda tampoco encontró su lugar: disputó apenas seis encuentros bajo una fuerte presión y se despidió sin poder inflar las redes.

Hoy, con la camiseta de Audax Italiano y trabajando desde el primer día bajo las órdenes de Patricio Graff, Pizarro busca que el Estadio Bicentenario de La Florida sea el trampolín definitivo para recuperar la confianza y el olfato goleador.