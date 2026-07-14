Datos Clave Ariel Uribe: Es nuevo refuerzo de Audax Italiano Estuvo seis meses: En U de Concepción, elenco en el que no pudo mostrar su mejor versión Es la tercera incorporación del club: Después de César Pinares y el DT Patricio Graff

Audax Italiano anunció un fichaje en este mercado de invierno: Ariel Uribe llega al conjunto itálico y es el segundo fichaje del club para el segundo semestre, en el que busca salir de los últimos puestos del Campeonato Nacional 2026 y seguir avanzando en la Copa Chile.

Uribe llega tras seis meses en U de Concepción, elenco en el que no logró mostrar su mejor versión, pese a que jugó 17 partidos. De todas maneras, es un interesante jugador que ha tenido buenas experiencias en Antofagasta, Morelia de México y Unión Española, elenco en el que fue uno de los mejores jugadores del torneo hace algunos años.

¡Chuky Uribe es del Audax! 🇮🇹



El talentoso volante ofensivo Ariel Uribe se suma a nuestro equipo para afrontar el segundo semestre de 2026 👏



El futbolista de 27 años posee amplia experiencia en Primera División, acumulando destacadas campañas que lo han llevado a disputar más… pic.twitter.com/hSDGhzbRfj — Audax Italiano (@audaxitaliano) July 14, 2026

Los refuerzos de Audax Italiano para el segundo semestre

Además de Ariel Uribe, hace algunos días Audax Italiano presentó a César Pinares, jugador que estuvo desde 2025 en Limache, aunque en el primer semestre de este año rescindió contrato al no tener espacio en el cuadro de Víctor Rivero.

Otro “refuerzo” que tienen los Tanos es el técnico Patricio Graff, quien viene a reemplazar a Gustavo Lema, quien tuvo una pésima campaña a nivel local y en la Copa de la Liga, insinuando buenas cosas en Copa Sudamericana, pero quedando eliminado igualmente en fase de grupos.

Los objetivos de Audax Italiano para la segunda parte del año

Audax Italiano tiene como principal objetivo saltarse del descenso: está decimotercero con 16 puntos, tres por sobre el umbral de la zona de descenso que actualmente ocupa Cobresal con 13, teniendo más abajo a Unión La Calera con 12.

Además, sigue en carrera en la Copa Chile y espera avanzar en la fase de octavos de final. Los itálicos, como cualquier equipo, sueñan con ganar el torneo, que entrega “medio cupo” a la Copa Libertadores 2027, ya que el campeón juega con el tercer lugar de la tabla de la Liga de Primera en una definición para llegar al torneo internacional.