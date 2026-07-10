Magallanes y Audax Italiano cierran su participación en el Grupo G de la Copa Chile 2026 este sábado en el Estadio Santiago Bueras. Los Tanos llegan con nueve puntos y la clasificación a octavos de final prácticamente asegurada, ya que les basta un empate para avanzar independientemente de lo que haga Palestino en el otro partido de la zona. Los Carabeleros, en cambio, están matemáticamente eliminados y buscan despedirse del torneo con su primer punto en seis fechas.

El antecedente directo entre ambos en esta misma llave favorece ampliamente a la visita: Audax Italiano venció 2-1 a Magallanes el 27 de junio en el Estadio Bicentenario de La Florida, con goles de Enzo Ferrario y Franco Troyansky. El único tanto de los Carabeleros en ese partido fue obra de Milton Alegre en el minuto 82.

¿Dónde y cómo ver en vivo Magallanes vs Audax Italiano?

Magallanes vs Audax Italiano será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Audax Italiano?

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Santiago Bueras, Santiago

El partido será dirigido por Juan Sepúlveda, con Ignacio Cerda y Marcia Castillo como asistentes y Piero Maza como cuarto árbitro.

Cómo llegan Magallanes y Audax Italiano a la fecha 6 de la Copa Chile

Magallanes es el colista del Grupo G con cero puntos en cinco partidos. Los Carabeleros no han podido sumar en toda la fase grupal y acumulan una diferencia de goles muy negativa, con cinco anotaciones a favor y catorce en contra. Su último resultado fue la derrota 1-2 ante Palestino en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde Facundo Peraza los puso en ventaja, pero Albert Gómez y Gonzalo Tapia dieron vuelta el marcador antes del descanso. El equipo dirigido por Miguel Ponce buscará cerrar el torneo con una victoria que le devuelva algo de dignidad a su campaña.

Audax Italiano llega segundo del Grupo G con nueve unidades, producto de tres victorias y dos derrotas. Los Tanos vienen de caer 2-1 ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz García, donde Federico Mateos los puso en ventaja, pero Diego Plaza y Diego Arias revirtieron el marcador en el segundo tiempo. Pese a esa derrota, los itálicos mantienen cuatro puntos de ventaja sobre Palestino y clasifican con un empate o incluso con una derrota, dependiendo del otro resultado de la zona.

Formaciones probables para Magallanes vs Audax Italiano

Magallanes: Joaquín Muñoz; Alonso Walters, Hans Salinas, Jeremías James, Alessandro Toledo; Cristóbal Jorquera, Javier Quiroz, Matías Cofré, Vicente Cabezas; Facundo Peraza, Rubén Farfán.

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Daniel Piña, Enzo Ferrario, Martín Jiménez, Raimundo Rebolledo; Federico Mateos, Marco Collao, Mario Sandoval; Franco Troyansky, Giovani Chiaverano, Paolo Guajardo.