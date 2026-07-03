Magallanes y Palestino serán los encargados de subir el telón de la quinta jornada de la Copa Chile 2026. El duelo válido por el Grupo G del certamen se disputará este sábado 4 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo. Cabe destacar que el encuentro no contará con transmisión.

¿Quién transmite Magallanes vs Palestino por la Copa Chile 2026?

El choque entre Manojito de Claveles y Baisanos no contará con transmisión televisiva o plataformas de streaming, por lo que no habrá formas de visualizarlo.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: No tendrá transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Palestino por la Copa Chile 2026?

Magallanes y Palestino se veran las caras este sábado 4 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo. Cabe destacar que el duelo es válido por el Grupo G de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio.

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Municipal de San Bernardo.

Árbitros de Magallanes vs Palestino

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Ignacio Zamora

4to árbitro: Dione Rissios

¿Cómo llegan Magallanes y Palestino?

El Manojito de Claveles llega en un complejo momento, ya que no tiene chances de clasificar a la siguiente fase de la Copa Chile 2026, al ser colista sin puntos en el Grupo G. Su último encuentro fue la semana pasada ante Audax Italiano, y en su visita cayó por 2-1.

Por su parte, Palestino está al borde de la eliminación, ya que si no logra sumar de a tres en la quinta fecha se deberá despedir de la competencia. Su último encuentro fue el Clásico de Colonias el pasado martes ante Audax. En aquel encuentro, los Tanos vencieron por 3-2 a los Baisanos en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El último encuentro entre Palestino y Magallanes fue el pasado 20 de junio por la tercera fecha del Grupo G. En aquel encuentro, los Baisanos golearon por 4-1 al Manojito de Claveles.