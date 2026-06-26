Audax Italiano y Magallanes se enfrentan este sábado 27 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Audax Italiano vs Magallanes por la Copa Chile 2026?

El cruce entre Audax Italiano y Magallanes por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Chile será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Magallanes por la Copa Chile 2026?

Audax Italiano vs Magallanes juegan este sábado 27 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 27 de junio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Bicentenario de La Florida

Árbitros de Audax Italiano vs Magallanes

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Gabriel Vera

4to árbitro: José Cabero

¿Cómo llegan Audax Italiano y Magallanes?

Tras caer en su debut en la Copa Chile, Audax Italiano llega a este encuentro tras conseguir un triunfo vital sobre Palestino, el cual le entregó sus primeros tres puntos, con los cuales los itálicos permanecen en el tercer puesto del Grupo G.

Por su parte, Magallanes aún no conoce de triunfos en el torneo. Su último partido fue una goleada inapelable por 4-1 ante Palestino, resultado que los dejó en el último puesto de la clasificación.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue en la temporada 2023, cuando la Academia derrotó a domicilio a los floridanos por 2-1.

Formaciones de Audax Italiano vs Magallanes

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; Vicente Zenteno, Marco Collao, Federico Mateos; Michael Vadulli, Diego Coelho, Giovanni Chiaverano. DT: Pablo Álvarez.

Formación de Magallanes

Joaquín Muñoz; Elías Berríos, Alonso Walters, Jeremías James, Felipe Yáñez; Javier Quiroz, Matías Vásquez, Cristóbal Jorquera; Alessandro Toledo, Milton Alegre y Vicente Cabezas. DT: Miguel Ponce.

Audax Italiano vs Magallanes minuto a minuto