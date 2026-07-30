Universidad de Concepción y Audax Italiano abrirán este viernes 31 de julio la fecha 17 de la Liga de Primera 2026. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción, con dos equipos que necesitan sumar para tomar distancia de la zona baja de la clasificación.

El conjunto penquista llega con un impulso anímico tras vencer por 2-0 a Rangers en la Copa Chile, mientras que los itálicos vienen de caer por 2-1 frente a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Para ambos el compromiso representa una oportunidad importante para recuperar terreno en la tabla.

En el antecedente más reciente entre ambos el triunfo fue para Audax Italiano, que se impuso por 3-0 el pasado 6 de febrero en el duelo disputado por la segunda fecha del campeonato. Ese resultado buscará ser revertido por Universidad de Concepción, que ahora tendrá la ventaja de jugar como local.

¿Dónde y cómo ver en vivo Universidad de Concepción vs Audax Italiano?

El compromiso será transmitido por televisión de pago y vía streaming. No contará con señal de televisión abierta.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Concepción vs Audax Italiano?

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Viernes 31 de julio de 2026 Hora: 20:00

20:00 Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

La terna arbitral estará encabezada por Matías Assadi, acompañado por los asistentes Eric Pizarro y Víctor Pasmiño. El cuarto árbitro será Matías Valenzuela, mientras que en el VAR estarán Diego Flores y Aldo Gómez.

Cómo llegan Universidad de Concepción y Audax Italiano a la fecha 17 de la Liga de Primera

Universidad de Concepción viene de derrotar por 2-0 a Rangers en la Copa Chile, resultado que le permitió recuperar confianza tras la suspensión de su último compromiso por el torneo nacional. En la Liga de Primera marcha en el 12° lugar con 19 puntos, luego de 15 partidos, con un registro de 5 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Una victoria le permitiría tomar mayor distancia de los puestos comprometidos.

Audax Italiano, en tanto, cayó por 2-1 frente a Universidad de Chile en la jornada anterior del campeonato. El cuadro floridano ocupa el 14° puesto con 16 puntos, producto de 16 partidos, con un registro de 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Sumar en Concepción aparece como una necesidad para escapar de la zona baja de la clasificación.

Formaciones probables para Universidad de Concepción vs Audax Italiano

Universidad de Concepción apostaría por un 4-3-3 con Cecilio Waterman como principal referencia ofensiva. La formación sería con José Sanhueza; Moisés González, Osvaldo González, David Retamal, Yerko Oyanedel; Bryan Ogaz, Facundo Mater, Cristhofer Mesías; Jeisson Fuentealba, Diego Sabando, Cecilio Waterman.

Audax Italiano también se perfila con un esquema 4-3-3, liderado en ataque por Franco Troyansky. La probable alineación es con Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; César Pinares, Bryan Soto, Federico Mateos; Paolo Guajardo, Franco Troyansky, Michael Vadulli.

Minuto a minuto de Universidad de Concepción vs Audax Italiano