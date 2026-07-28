Datos Clave Principio de acuerdo: Universidad de Concepción anunció un acuerdo con Miguel Barbieri, defensor argentino con pasos por Racing y Rosario Central. Minutos continentales: El zaguero viene de Deportivo Riestra, club con el que disputó un partido en la Copa Sudamericana 2026. Mercado activo: El Campanil también sumó nombres como Iam González y Jorge “Fatura” Broun para reforzar el plantel.

El mercado de invierno sigue moviéndose con fuerza y Universidad de Concepción alcanzó un principio de acuerdo con el defensor argentino Miguel Barbieri. El conjunto penquista, que atraviesa una temporada irregular y se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones, busca alejarse definitivamente de la zona baja y pelear por puestos de avanzada en la segunda rueda del torneo.

Para lograr ese objetivo, la directiva del “Campanil” apuntó a un jugador con recorrido internacional, buscando blindar su última línea con experiencia comprobada.

¿Quién es Miguel Barbieri y cómo le ha ido en su carrera?

Conocido como el “Vikingo”, Miguel Barbieri es un espigado defensor central (1,81 metros) formado en Defensores de Belgrano que rápidamente dio el salto a la Primera División del fútbol argentino. Su nombre se consolidó defendiendo las camisetas de Racing Club y Rosario Central. Fue justamente en el cuadro “Canalla” donde tocó la gloria, coronándose campeón de la Copa Argentina en la temporada 2017-18.

Su solvencia defensiva lo llevó a emigrar al fútbol de la Liga MX, donde dejó una huella importante. En tierras aztecas superó la barrera de los 100 partidos oficiales defendiendo los colores de Xolos de Tijuana, Deportivo Toluca y Querétaro.

A nivel estadístico global, Barbieri es un jugador de comprobada regularidad: registra más de 200 partidos oficiales en el profesionalismo, sumando más de 16 mil minutos en cancha, con un aporte nada despreciable en ataque de 9 goles y 5 asistencias a lo largo de su carrera.

𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐔𝐄𝐑𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐈𝐆𝐔𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐈𝐄𝐑𝐈



Club Deportivo Universidad de Concepción informa que ha alcanzado un principio de acuerdo con el defensor central argentino Miguel Barbieri✍🏽#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción 🔔 pic.twitter.com/d4yp5Yhk57 — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) July 27, 2026

¿Cómo fue el último paso de Miguel Barbieri por Argentina antes de llegar a Chile?

Antes de aceptar el desafío de la Universidad de Concepción, el zaguero militaba en Deportivo Riestra, equipo de la Primera División de Argentina. En dicho club fue pieza recurrente durante la Copa de la Liga y la Liga Profesional, acumulando más de 1.500 minutos entre los torneos de 2024 y 2025.

Además, sumó minutos en la Copa Sudamericana, donde alcanzó a disputar los 90 minutos en un encuentro de la fase de grupos de la actual edición del torneo continental.

El jugador tiene programado su arribo a la ciudad de Concepción para este mismo martes. Inmediatamente se someterá a los exámenes médicos de rigor en la clínica del club y, de no mediar inconvenientes, estampará su firma en el acuerdo que lo unirá oficialmente al conjunto universitario para afrontar lo que resta de la temporada.