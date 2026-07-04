Universidad de Concepción y Rangers de Talca se enfrentan este domingo 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Federico Schwager por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Chile 2026. Este compromiso no tendrá transmisión en vivo.

¿Quién transmite U de Concepción vs Rangers por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Universidad de Concepción y Rangers de Talca por la Copa Chile 2026 no tendrá transmisión televisiva ni vía streaming.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: No tendrá transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Rangers por la Copa Chile 2026?

Universidad de Concepción vs Rangers de Talca se miden este domingo 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Federico Schwager por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio Municipal Federico Schwager

Árbitros de U de Concepción vs Rangers

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Rodrigo Concha

4to árbitro: Cristián Droguett

¿Cómo llegan U de Concepción y Rangers?

Universidad de Concepción llega a este partido en un momento complejo. El Campanil no conoce de triunfos en la Copa Chile y apenas ha sumado un punto, por lo que es el colista absoluto del Grupo F. Su último partido fue una derrota por la cuenta mínima frente a Ñublense.

Rangers de Talca, en tanto, viene de caer por el mismo marcador ante los chillanejos. Pese a ello, se mantienen en el tercer puesto de la clasificación con 6 unidades y con chances intactas de avanzar a la siguiente ronda.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron fue el pasado 20 de junio con un triunfo por 2-1 a favor de los de Talca.

Formaciones de U de Concepción vs Rangers

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando y Agustín Urzi.

Formación de Rangers

Cristian Campestrini; Renato Valenzuela, Claudio Servetti, Sebastián Acuña; Manuel Vicuña, Gary Moya, Alejandro Márquez, Matías Cortés; Ignacio Ibáñez, Cristóbal Muñoz, Damián González.

U de Concepción vs Rangers minuto a minuto