Rangers volvió a sumar sin ganar y San Luis dejó escapar tres puntos que le hubieran servido de mucho en la pelea por el ascenso. El empate 1-1 en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, por la fecha 18 de la Primera B 2026, resume bien la situación de ambos: los Canarios desperdiciaron la oportunidad de aumentar el marcador y los Piducanos acumulan su quinto empate en el campeonato sin conocer aún la victoria.

El partido fue dominado por Rangers durante los primeros minutos. Si bien San Luis intentó imponer condiciones desde la localía, los talquinos fueron a buscar la apertura de la cuenta desde el primer minuto. El primer gol llegó a los 65 minutos y fue para los visitantes: Gómez desbordó por la izquierda hasta la línea de fondo, centró al área e Ignacio Mesías la tomó de primera para definir y anotar el 1-0. Un golazo que sacudió al Lucio Fariña y que puso a Rangers cerca de conseguir su primera victoria en el torneo.

🥵⚽🇨🇱 QUÉ GOLAZO, NACHO



Ignacio Mesías nos regaló esta joyita, para el 1-0 de Rangers en su visita a San Luis de Quillota en este #MatchdayViernes de la Fecha 18 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Parada salvó el empate para San Luis desde los doce pasos

Los Canarios, dirigidos por Humberto Suazo, reaccionaron, pero sin crearse muchas jugadas de peligro. El empate llegó a los 87 minutos, cuando el árbitro Rodrigo Carvajal cobró penal a favor de San Luis. Sebastián Parada fue el encargado de ejecutar y no falló: mandó la pelota a la izquierda de Cristián Campestrini para el 1-1 definitivo. Un tanto amargo para los Piducanos, que estaban a tres minutos de conseguir algo que no han logrado en toda la temporada.

👀🟡⚫ LA RESPUESTA DEL LOCAL



Sebastián Parada puso el 1-1 de San Luis de Quillota desde el manchón penal ante Rangers, en este #MatchdayViernes de la Fecha 18 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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¿Cuándo vuelve a jugar Rangers en la Primera B 2026?

Con este punto, Rangers llega a 5 unidades y sigue en el último lugar de la Primera B, aún sin victorias en 18 fechas transcurridas y 17 disputadas (hay una pendiente). Los Piducanos tendrán una semana clave por delante: el 9 de agosto recibirán a Curicó Unido en el clásico del Maule, a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca. San Luis, en tanto, visitará a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla el mismo 9 de agosto a las 12:30 horas.