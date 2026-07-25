Rangers y Copiapó se enfrentan por la Fecha 17 de la Primera B 2026, en el regreso del torneo de Ascenso tras el receso por la Copa Chile. Los talquinos son últimos con apenas 3 puntos y siguen sin conocer victorias en el certamen, mientras que los atacameños marchan undécimos con 22 unidades y buscan acercarse a la zona de liguilla.

El antecedente de la primera rueda no ayuda a los locales: en febrero, Copiapó se impuso 2-0, y en los últimos cinco cruces entre ambos los nortinos acumulan tres triunfos por uno de los rojinegros.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Rangers vs Copiapó?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Copiapó?

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026 Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Bicentenario Fiscal de Talca

Árbitros de Rangers vs Copiapó

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Jorge González

4to árbitro: Matías Assadi

¿Cómo llegan Rangers vs Copiapó?

Rangers atraviesa la peor campaña de su centenaria historia. El elenco talquino cerró la primera rueda en el último lugar, con tres puntos y sin victorias en quince fechas, en un semestre marcado por tres cambios de banca: tras las salidas de Erwin Durán y Jaime Vera, Ivo Basay tomó el mando del plantel. El consuelo del Piduco ha sido la Copa Chile, donde consiguió sus únicos triunfos del año, aunque cerró su paso por el torneo con una derrota 2-0 ante Universidad de Concepción en Coronel.

Deportes Copiapó, en tanto, llega con la obligación de reencontrarse con la victoria. El equipo de Héctor Almandoz hizo una fase de grupos discreta en la Copa Chile, donde quedó eliminado tras caer 1-0 en casa ante Everton en el cierre, y en la Primera B no juega desde el 18 de julio. Con 22 puntos, los atacameños saben que un triunfo en Talca los deja a tiro de los puestos de arriba, sobre todo considerando que tienen un partido pendiente ante Puerto Montt.

Formaciones de Rangers vs Copiapó

Posible formación de Rangers: Cristian Campestrini; Claudio Servetti, Lautaro Rigazzi, Sebastián Acuña, Agustín Mora; Alonso Rodríguez, Iván Rozas, José Tomás Silva; Manuel Vicuña, Tomás Gómez y Martín Castro. DT: Ivo Basay.

Posible formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Nicolás Suárez, Claudio Zamorano, Carlos Ross, Marcelo Filla; Iván Ledezma, Diego Opazo, Gastón Pérez Conde; Fabián Tabilo, Lautaro Palacios y Salvador Sánchez. DT: Héctor Almandoz.