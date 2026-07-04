Universidad Católica llega al quinto encuentro de la Copa Chile 2026 clasificado y con el primer puesto del Grupo B asegurado. Tras cuatro victorias al hilo, los Cruzados deberán recibir en el Claro Arena a Deportes Copiapó, que se encuentra tercero en la tabla con cuatro unidades, y una victoria los dejaría con un pie y medio en la siguiente fase.

El último choque entre ambas escuadras fue en el debut de los Cruzados en la competencia por la Fecha 3. En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, la Franja goleó por 3-0 al León de Atacama en su hogar, dando su primer paso en el certamen.

U Católica vs Copiapó, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Copiapó

Universidad Católica llega a la quinta fecha del Grupo B clasificados, tras vencer a Everton, Copiapó y San Luis en sus primeros cuatro encuentros. De la mano de Daniel Garnero, los Cruzados siguen como una aplanadora en competencias nacionales, transmitiendo su esplendido rendimiento demostrado en Copa Libertadores y Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, Deportes Copiapó llega dolido a la quinta fecha, ya que en las últimas dos jornadas de la competencia recibió dos goleadas iguales. Ante los Cruzados en la tercera fecha de local por 3-0 y en la cuarta de visita ante Everton por el mismo marcador. La escuadra dirigida por Héctor Almandoz necesita de tres puntos en el Claro Arena para llegar a la última fecha con un pie dentro de la siguiente fase.

Formaciones de U Católica vs Copiapó

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Martín Gómez, Fernando Zampedri y Diego Corral. DT: Daniel Garnero.

Formación de Copiapó: Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Diego Opazo, Salvador Sánchez, Nicolás Suárez; Claudio Zamorano, Gastón Pérez, Iván Ledezma; Carlos Ross, Lautaro Palacios y Fabián Tabilo. DT: Héctor Almandoz.

¿Dónde ver U Católica vs Copiapó en vivo?

El duelo entre U. Católica y Deportes Copiapó se jugará este sábado 4 de julio a las 20:30 horas en el Claro Arena, Santiago. El partido válido por la Fecha 5 del Grupo B de la Copa Chile 2026 será dirigido por el árbitro Rodrigo Carvajal y se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.