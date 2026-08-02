Deportes Temuco y Deportes Copiapó serán los encargados de bajar el telón a la fecha 18 de la Primera B 2026, con un duelo entre rivales directos, ya que comparten el mismo puntaje y están a un paso de metrse en posiciones de liguilla de ascenso.

Actualmente, el cuadro Pije se encuentra 9° en la tabla de posiciones con 23 unidades, mientras que el León de Atacama es 10° con la misma cantidad de puntos, pero con peor diferencia de gol. La última vez que se enfrentaron fue el 9 de marzo por la primera rueda de la Primera B 2026. El choque se disputó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y nos entregó un empate por la cuenta mínima.

¿Dónde y cómo ver en vivo Temuco vs Copiapó?

El duelo entre el cuadro Pije y el León de Atacama será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Copiapó?

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco.

El partido será dirigido por Francisco Gaggero, con Matías Medina y Rodolfo Vera como asistentes y Benjamín Saravia como cuarto árbitro.

Cómo llegan Temuco vs Copiapó a la fecha 18

Deportes Temuco necesita reaccionar en el inicio de la segunda rueda, ya que acumula dos derrotas seguidas en la división que le han hecho bajar en la tabla. Su último compromiso fue ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, donde los locales se quedaron con la victoria por la cuenta mínima.

Por su parte, Deportes Copiapó acumula cuatro partidos sin conocer de derrotas en el ascenso, ya que en la fecha pasada visitó a Rangers de Talca. En el duelo disputado en el Estadio Bicentenario Iván Azocar, los Rojinegros igualaron sin goles ante el León de Atacama.

Formaciones probables para Temuco vs Copiapó

Probable formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina.

Probable formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Salvador Sánchez, Nicolás Suárez; Carlos Ross, Claudio Zamorano, Iván Ledezma, Gastón Pérez, John Santander; Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Minuto a minuto de Temuco vs Copiapó