El marcador no se movió en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales y Rangers sigue mirando la tabla desde abajo. El empate 0-0 ante Deportes Copiapó por la fecha 17 de la Primera B 2026 le suma apenas un punto a los Piducanos, que acumulan solo 4 unidades en 17 fechas y se mantienen como el equipo más comprometido del campeonato de ascenso.

Rangers necesitaba ganar para comenzar a separarse de la zona de descenso y lo intentó desde el arranque. Junior Arias fue el más activo del cuadro talquino y tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero el delantero no pudo definir con precisión y desperdició las ocasiones más claras que generó el local en todo el partido. Cuando el peligro era real, apareció Nicolás Temperini: el portero de Copiapó fue la figura del encuentro con atajadas que le quitaron el gol a los locales en más de una ocasión.

Copiapó frenó la racha, pero tampoco pudo festejar

Los de Héctor Almandoz, mostró muy poco en ofensiva y prácticamente no inquietó el arco de Rangers. Los atacameños llegaron a Talca con 22 puntos y la intención de acercarse a la zona de liguilla, pero su propuesta fue escasa y se conformaron con el empate sin haber generado situaciones de peligro reales.

El partido cerró con una mala noticia para los locales: a los 96 minutos Memo Gamonal se retiró lesionado con lo que parecería ser un desgarro y debió ser reemplazado por Cristián Campestrini cuando el encuentro prácticamente ya estaba terminado.

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers en la Primera B 2026?

El punto no cambia el panorama para Rangers, que sigue en el último lugar de la Primera B con 4 unidades y una diferencia de goles profundamente negativa. Los Piducanos abrirán la fecha 18 visitando a San Luis de Quillota el 31 de julio a las 18:00 horas. Deportes Copiapó, en tanto, cerrará la jornada visitando a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker el 3 de agosto a las 20:00 horas.