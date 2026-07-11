Copiapó y Everton se enfrentan por la Fecha 6 del Grupo B de la Copa Chile 2026, en un choque que definirá al acompañante de U Católica en los octavos de final en esta zona, la que se cierra antes de pasar a las llaves de eliminación directa

Los viñamarinos llegan segundos con cinco puntos y los atacameños los siguen con cuatro: el que gane en el Luis Valenzuela Hermosilla se quedará con el boleto a la ronda de 16 mejores.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Copiapó vs Everton?

El partido de Copiapó vs Everton no tendrá transmisión de TV ni streaming.

TV: No tiene

No tiene Streaming: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Everton?

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)

Árbitros de Copiapó vs Everton

Árbitro: Por confirmar

1er asistente: Por confirmar

2do asistente: Por confirmar

4to árbitro: Por confirmar

¿Cómo llegan Copiapó vs Everton?

Deportes Copiapó llega golpeado a la definición. El cuadro de Héctor Almandoz sumó cuatro puntos en las dos primeras fechas ante San Luis, pero desde la llegada de los equipos de Primera División al grupo encadenó tres derrotas consecutivas: dos ante U Católica (0-3 y 1-2) y el 0-3 frente a los evertonianos en Viña del Mar.

Everton, en cambio, depende de sí mismo. El elenco ruletero reaccionó a tiempo en el grupo: tras un arranque flojo, goleó 3-0 a Copiapó y en la última fecha rescató un 2-2 ante San Luis en Quillota. Con cinco unidades, a los viñamarinos les basta ganar para meterse en octavos, aunque un empate podría dejarlos expuestos a lo que haga el elenco quillotano ante la UC.

Formaciones de Copiapó vs Everton

Posible formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Nicolás Suárez, Claudio Zamorano, Carlos Ross, Marcelo Filla; Iván Ledezma, Diego Opazo, Gastón Pérez Conde; Fabián Tabilo, Lautaro Palacios y Salvador Sánchez. DT: Héctor Almandoz.

Posible formación de Everton: José Ignacio González; Joaquín Moya, Hugo Magallanes, Ramiro González, Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berríos, José Tomás Hernández; Braian Martínez, Julián Alfaro y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Copiapó vs Everton, minuto a minuto