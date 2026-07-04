Universidad Católica tuvo que remar más de lo esperado en el Claro Arena en la quinta fecha de la Copa Chile 2026, ya que enfrentó a Deportes Copiapó, quien necesitaba ganar el encuentro para escalar a la segunda posición. A pesar de la necesidad del León de Atacama, los Cruzados se hicieron fuerte de local y remontaron el marcador, que terminó en 2-1 a favor de los locales.

Con este resultado, Católica es líder exclusivo del Grupo B con 15 unidades, es decir puntaje perfecto en cinco partidos, por lo que está clasificado a la siguiente fase del certamen. Por su parte, Copiapó se estanca en el tercer lugar con 4 puntos, y necesita ganar en la última fecha ante Everton si quiere avanzar a la siguiente etapa de la copa.

Los goles de U Católica vs Copiapó por la Copa Chile 2026

El primer tiempo contó con un poderío ofensivo permanente de los locales, pero se instaló la sorpresa en el Claro Arena a los 40′ minutos, ya que Nicolás Tabilo sacó un centro desde el carril izquierdo, que rebotó en el pie de Bernardo Cerezo. La pelota cambió su trayecto y se metió en el ángulo defendido por Bernedo, marcando la apertura del marcador para el León de Atacama.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica, pero con menos ataques de Copiapó y más agresividad de los Cruzados, que encontraron la igualdad a la hora de partido tras un derechazo desde fuera del área de Jhojan Valencia que entro en el ángulo derecho del arco defendido por Temperini.

Diez minutos después, Católica encontró el gol de la remontada tras una gran jugada iniciada por Valencia, que llegó a los pies de Martín Gómez dentro del área. El joven delantero giró y con un remate cruzado marcó el segundo de La Franja en el Claro Arena.

Estadísticas de U Católica vs Copiapó

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Universidad Católica 2 1 Descanso : 0 1 Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile Copiapó Jhojan Valencia 61′

Martín Alejandro Gómez 70′ Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 40′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : John Santander 88 ‘ Universidad Católica Sustitución : Agustín Farías 88 ‘ Universidad Católica Sustitución : Alfred Canales 81 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Bernardo Humberto Cerezo Rojas 72 ‘ Universidad Católica Sustitución : Fernando Zuqui 72 ‘ Universidad Católica Sustitución : Juan Francisco Rossel 71 ‘ Copiapó Sustitución : Manuel López 71 ‘ Copiapó Sustitución : Enzo Fernández 70 ‘ Universidad Católica Gol : Martín Alejandro Gómez 61 ‘ Universidad Católica Gol : Jhojan Valencia 60 ‘ Copiapó Sustitución : Agustín Ortíz 46 ‘ Copiapó Sustitución : John Santander 46 ‘ Universidad Católica Sustitución : Cristian Cuevas 40 ‘ Copiapó Gol : Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 28 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : Axl Rios 25 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 24 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia 19 ‘ Copiapó Sustitución : Axl Rios Goal! The score is now 2-1. Goal! The score is now 1-1. Goal! The score is now 0-1. Universidad Católica Universidad Católica 4-3-3 1 Vicente

Bernedo 2 Daniel

González 39 N.

L’Huillier 19 Branco

Ampuero 20 Jhojan

Valencia 28 Bernardo

Humberto

Cerezo

Rojas 10 Matias

Palavecino 14 Jimmy

Martínez 25 Diego

Corral 9 Fernando

Zampedri 22 Martín

Alejandro

Gómez Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

3 Eugenio Mena



5 Agustín Farías



8 Fernando Zuqui



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



15 Cristian Cuevas



18 Juan Francisco Rossel



47 Mathias Contreras



48 Diego Bermúdez

Copiapó Copiapó 4-3-1-2 22 Nicolás

Temperini 13 Diego

Opazo 20 Marcelo

Filla 3 Nicolás

Suárez 29 S.

Sánchez 25 Fabián

Gonzalo

Antonio

Tabilo

Herrera 6 Claudio

Zamorano 26 Gastón

Alejandro

Pérez

Conde 10 Iván

Ledezma 9 L.

Palacios 7 Carlos

Ross Entrenador

0 Héctor Almandoz

Bench

4 Agustín Ortíz



8 Axl Rios



12 Benjamin Arce



15 John Santander



21 Enzo Fernández



23 Maximiliano Antonio Rojas Pérez



24 Rodrigo Orellana



27 Manuel López



28 Francisco Espoz

11 Esquinas 1 16 Remates fuera de objetivo 5 23 Tiros Totales 7 202 Ataques 112 131 Ataques peligrosos 40 69 % de Posesión de Balón 31 124 Caja fuerte para pelotas 125 3 Fuera de juego 3 2 Objetivos 1 14 Intentos de gol 5 12 Faltas 12 8 Disparos Bloqueados 2 5 Sustituciones 5 1 Asistencias 0 2 Tarjetas amarillas 3 7 Disparos a puerta 2 1 Lesiones 1 Últimos enfrentamientos CDC 0 – 3 UC 20/06/2026 CDC 1 – 4 UC 25/09/2024 CDC 0 – 1 UC 27/04/2024 UC 2 – 2 CDC 02/12/2023 CDC 1 – 4 UC 14/05/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Copiapó?

Universidad Católica deberá cerrar su participación en la fase de grupos ante San Luis de Quillota. El duelo entre Canarios y Cruzados se disputará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña. Cabe destacar que en este encuentro no se juega mucho, ya que Católica ya aseguró el primer lugar, mientras que San Luis es colista y necesitaría ganar por diferencia de 11 goles y una igualdad entre Everton y Copiapó para avanzar de fase.

Por su parte, Deportes Copiapó cerrará el Grupo B ante Everton de local. El choque entre el León de Atacama y los Ruleteros se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el próximo sábado 11 de julio a las 17:30 horas, es decir en paralelo al choque entre Canarios y Cruzados. El ganador de este duelo clasificará como segundo lugar a la siguiente fase.