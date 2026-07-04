Universidad Católica tuvo que remar más de lo esperado en el Claro Arena en la quinta fecha de la Copa Chile 2026, ya que enfrentó a Deportes Copiapó, quien necesitaba ganar el encuentro para escalar a la segunda posición. A pesar de la necesidad del León de Atacama, los Cruzados se hicieron fuerte de local y remontaron el marcador, que terminó en 2-1 a favor de los locales.
Con este resultado, Católica es líder exclusivo del Grupo B con 15 unidades, es decir puntaje perfecto en cinco partidos, por lo que está clasificado a la siguiente fase del certamen. Por su parte, Copiapó se estanca en el tercer lugar con 4 puntos, y necesita ganar en la última fecha ante Everton si quiere avanzar a la siguiente etapa de la copa.
Los goles de U Católica vs Copiapó por la Copa Chile 2026
El primer tiempo contó con un poderío ofensivo permanente de los locales, pero se instaló la sorpresa en el Claro Arena a los 40′ minutos, ya que Nicolás Tabilo sacó un centro desde el carril izquierdo, que rebotó en el pie de Bernardo Cerezo. La pelota cambió su trayecto y se metió en el ángulo defendido por Bernedo, marcando la apertura del marcador para el León de Atacama.
El segundo tiempo tuvo la misma tónica, pero con menos ataques de Copiapó y más agresividad de los Cruzados, que encontraron la igualdad a la hora de partido tras un derechazo desde fuera del área de Jhojan Valencia que entro en el ángulo derecho del arco defendido por Temperini.
Diez minutos después, Católica encontró el gol de la remontada tras una gran jugada iniciada por Valencia, que llegó a los pies de Martín Gómez dentro del área. El joven delantero giró y con un remate cruzado marcó el segundo de La Franja en el Claro Arena.
Estadísticas de U Católica vs Copiapó
- Jhojan Valencia 61′
- Martín Alejandro Gómez 70′
- Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 40′
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- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Bernedo
González
L’Huillier
Ampuero
Valencia
Humberto
Cerezo
Rojas
Palavecino
Martínez
Corral
Zampedri
Alejandro
Gómez
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
3Eugenio Mena
-
5Agustín Farías
-
8Fernando Zuqui
-
12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
15Cristian Cuevas
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18Juan Francisco Rossel
-
47Mathias Contreras
-
48Diego Bermúdez
Temperini
Opazo
Filla
Suárez
Sánchez
Gonzalo
Antonio
Tabilo
Herrera
Zamorano
Alejandro
Pérez
Conde
Ledezma
Palacios
Ross
- Entrenador
-
0Héctor Almandoz
- Bench
-
4Agustín Ortíz
-
8Axl Rios
-
12Benjamin Arce
-
15John Santander
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21Enzo Fernández
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23Maximiliano Antonio Rojas Pérez
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24Rodrigo Orellana
-
27Manuel López
-
28Francisco Espoz
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Copiapó?
Universidad Católica deberá cerrar su participación en la fase de grupos ante San Luis de Quillota. El duelo entre Canarios y Cruzados se disputará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña. Cabe destacar que en este encuentro no se juega mucho, ya que Católica ya aseguró el primer lugar, mientras que San Luis es colista y necesitaría ganar por diferencia de 11 goles y una igualdad entre Everton y Copiapó para avanzar de fase.
Por su parte, Deportes Copiapó cerrará el Grupo B ante Everton de local. El choque entre el León de Atacama y los Ruleteros se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el próximo sábado 11 de julio a las 17:30 horas, es decir en paralelo al choque entre Canarios y Cruzados. El ganador de este duelo clasificará como segundo lugar a la siguiente fase.