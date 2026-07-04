Universidad Católica tuvo que remar más de lo esperado en el Claro Arena en la quinta fecha de la Copa Chile 2026, ya que enfrentó a Deportes Copiapó, quien necesitaba ganar el encuentro para escalar a la segunda posición. A pesar de la necesidad del León de Atacama, los Cruzados se hicieron fuerte de local y remontaron el marcador, que terminó en 2-1 a favor de los locales.

Con este resultado, Católica es líder exclusivo del Grupo B con 15 unidades, es decir puntaje perfecto en cinco partidos, por lo que está clasificado a la siguiente fase del certamen. Por su parte, Copiapó se estanca en el tercer lugar con 4 puntos, y necesita ganar en la última fecha ante Everton si quiere avanzar a la siguiente etapa de la copa.

Los goles de U Católica vs Copiapó por la Copa Chile 2026

El primer tiempo contó con un poderío ofensivo permanente de los locales, pero se instaló la sorpresa en el Claro Arena a los 40′ minutos, ya que Nicolás Tabilo sacó un centro desde el carril izquierdo, que rebotó en el pie de Bernardo Cerezo. La pelota cambió su trayecto y se metió en el ángulo defendido por Bernedo, marcando la apertura del marcador para el León de Atacama.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica, pero con menos ataques de Copiapó y más agresividad de los Cruzados, que encontraron la igualdad a la hora de partido tras un derechazo desde fuera del área de Jhojan Valencia que entro en el ángulo derecho del arco defendido por Temperini.

Diez minutos después, Católica encontró el gol de la remontada tras una gran jugada iniciada por Valencia, que llegó a los pies de Martín Gómez dentro del área. El joven delantero giró y con un remate cruzado marcó el segundo de La Franja en el Claro Arena.

Estadísticas de U Católica vs Copiapó

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Universidad Católica
04/07/2026 20:30
2
1
Descanso : 0 1
Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile
Copiapó
  • Jhojan Valencia 61′
  • Martín Alejandro Gómez 70′
  • Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 40′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : John Santander
88 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Agustín Farías
88 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Alfred Canales
81 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Bernardo Humberto Cerezo Rojas
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Fernando Zuqui
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Juan Francisco Rossel
71 ‘
Copiapó
Sustitución : Manuel López
71 ‘
Copiapó
Sustitución : Enzo Fernández
70 ‘
Universidad Católica
Gol : Martín Alejandro Gómez
61 ‘
Universidad Católica
Gol : Jhojan Valencia
60 ‘
Copiapó
Sustitución : Agustín Ortíz
46 ‘
Copiapó
Sustitución : John Santander
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Cristian Cuevas
40 ‘
Copiapó
Gol : Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera
28 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : Axl Rios
25 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera
24 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia
19 ‘
Copiapó
Sustitución : Axl Rios
Goal! The score is now 2-1.
Goal! The score is now 1-1.
Goal! The score is now 0-1.
Universidad Católica
4-3-3
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Daniel González 2
Daniel
González
N. L'Huillier 39
N.
L’Huillier
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Bernardo Humberto Cerezo Rojas 28
Bernardo
Humberto
Cerezo
Rojas
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Jimmy Martínez 14
Jimmy
Martínez
Diego Corral 25
Diego
Corral
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
Martín Alejandro Gómez 22
Martín
Alejandro
Gómez
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 3
    Eugenio Mena
  • 5
    Agustín Farías
  • 8
    Fernando Zuqui
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 15
    Cristian Cuevas
  • 18
    Juan Francisco Rossel
  • 47
    Mathias Contreras
  • 48
    Diego Bermúdez
Copiapó
4-3-1-2
Nicolás Temperini 22
Nicolás
Temperini
Diego Opazo 13
Diego
Opazo
Marcelo Filla 20
Marcelo
Filla
Nicolás Suárez 3
Nicolás
Suárez
S. Sánchez 29
S.
Sánchez
Fabián Gonzalo Antonio Tabilo Herrera 25
Fabián
Gonzalo
Antonio
Tabilo
Herrera
Claudio Zamorano 6
Claudio
Zamorano
Gastón Alejandro Pérez Conde 26
Gastón
Alejandro
Pérez
Conde
Iván Ledezma 10
Iván
Ledezma
L. Palacios 9
L.
Palacios
Carlos Ross 7
Carlos
Ross
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Almandoz
  • Bench
  • 4
    Agustín Ortíz
  • 8
    Axl Rios
  • 12
    Benjamin Arce
  • 15
    John Santander
  • 21
    Enzo Fernández
  • 23
    Maximiliano Antonio Rojas Pérez
  • 24
    Rodrigo Orellana
  • 27
    Manuel López
  • 28
    Francisco Espoz
11
Esquinas
1
16
Remates fuera de objetivo
5
23
Tiros Totales
7
202
Ataques
112
131
Ataques peligrosos
40
69
% de Posesión de Balón
31
124
Caja fuerte para pelotas
125
3
Fuera de juego
3
2
Objetivos
1
14
Intentos de gol
5
12
Faltas
12
8
Disparos Bloqueados
2
5
Sustituciones
5
1
Asistencias
0
2
Tarjetas amarillas
3
7
Disparos a puerta
2
1
Lesiones
1
Últimos enfrentamientos
CDC 0 – 3 UC 20/06/2026
CDC 1 – 4 UC 25/09/2024
CDC 0 – 1 UC 27/04/2024
UC 2 – 2 CDC 02/12/2023
CDC 1 – 4 UC 14/05/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Copiapó?

Universidad Católica deberá cerrar su participación en la fase de grupos ante San Luis de Quillota. El duelo entre Canarios y Cruzados se disputará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña. Cabe destacar que en este encuentro no se juega mucho, ya que Católica ya aseguró el primer lugar, mientras que San Luis es colista y necesitaría ganar por diferencia de 11 goles y una igualdad entre Everton y Copiapó para avanzar de fase.

Por su parte, Deportes Copiapó cerrará el Grupo B ante Everton de local. El choque entre el León de Atacama y los Ruleteros se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el próximo sábado 11 de julio a las 17:30 horas, es decir en paralelo al choque entre Canarios y Cruzados. El ganador de este duelo clasificará como segundo lugar a la siguiente fase.

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