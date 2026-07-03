San Luis de Quillota y Everton deberán chocar por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Chile 2026. El enfrentamiento entre Canarios y Ruleteros se disputará este sábado 4 de julio a partir de las 16:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

¿Quién transmite San Luis vs Everton por la Copa Chile 2026?

El choque entre la escuadra canaria y el equipo ruletero no contará con transmisión televisiva o plataformas de streaming, por lo que no habrá formas de visualizarlo.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: No tendrá transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Everton por la Copa Chile 2026?

San Luis y Everton se veran las caras este sábado 4 de julio a partir de las 16:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Cabe destacar que el duelo es válido por el Grupo G de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio.

Hora: 16:00 horas.

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.

Árbitros de San Luis vs Everton

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Marcia Castillo

4to árbitro: Francisco Soriano

¿Cómo llegan San Luis vs Everton?

En cuatro fechas disputadas, San Luis de Quillota se encuentra en como colista del Grupo B con solamente dos unidades, pero con chances de clasificar a la siguiente fase, ya que está a dos del escolta que es su próximo rival. El último partido de los Canarios fue de visita ante Universidad Católica. Los Cruzados se quedaron con la victoria por 4-2 en el Claro Arena.

Por su parte, Everton es escolta con 4 puntos, y una victoria los acerca a la clasificación. El último encuentro de los Ruleteros fue de visita ante los Cruzados el pasado martes. El duelo lo ganó Católica por 2-1.

El último encuentro entre San Luis y Everton fue el pasado 20 de junio por la tercera fecha del Grupo B. En aquel encuentro, Ruleteros y Canarios igualaron 2-2 en el Estadio Sausalito.