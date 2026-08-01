Everton vuelve a jugar en el Estadio Sausalito este sábado 1 de agosto por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El cuadro ruletero marcha octavo con 23 puntos y necesita aprovechar la localía para mantenerse cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Colo Colo llega a Viña del Mar como líder exclusivo con 39 unidades, 12 más que Universidad Católica y Universidad de Chile. El equipo de Fernando Ortiz abrió la segunda rueda con una victoria por 3-1 sobre Deportes Limache y buscará extender su ventaja en lo más alto de la tabla.

Everton vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del Everton vs Colo Colo

Everton viene de igualar 1-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán. En sus últimos cinco partidos registra dos triunfos, dos empates y una derrota: venció a Deportes Copiapó en dos ocasiones, igualó frente a San Luis y cayó ante Universidad Católica.

El equipo de Walter Ribonetto suma seis victorias, cinco empates y cinco derrotas en 16 fechas. Los ruleteros marcaron 20 goles y recibieron 16, números que los mantienen en la mitad superior de la tabla y con opciones de acercarse a los puestos internacionales.

Colo Colo llega después de derrotar por 3-1 a Deportes Limache en el Estadio Monumental. En sus cinco presentaciones más recientes consiguió tres victorias, un empate y una derrota, considerando sus partidos por el torneo nacional y la Copa Chile.

La principal novedad en el Cacique podría ser Marcos Bolados. El delantero asoma como opción para regresar a una convocatoria después de más de siete meses de recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su presencia dependerá de Fernando Ortiz.

El antecedente más reciente entre ambos fue el triunfo de Colo Colo por 2-0 en el Estadio Monumental, el 7 de febrero. En los otros dos cruces anteriores, Everton igualó 1-1 como local en agosto de 2025 y el Cacique se impuso por 2-0 en marzo de ese mismo año.

Formaciones de Everton vs Colo Colo

Formación de Everton: Ignacio González; Joaquín Moya, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina, Benjamín Berríos, Lucas Soto, Josué Ovalle; Julián Alfaro y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Álvaro Madrid, Leandro Hernández; y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

¿Quién es el árbitro de Everton vs Colo Colo?

El árbitro del partido entre Everton y Colo Colo será Cristián Garay Reyes.

Árbitro: Cristián Garay

Cristián Garay Asistente 1: Alejandro Molina

Alejandro Molina Asistente 2: Alan Sandoval

Alan Sandoval Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

Víctor Abarzúa VAR: Juan Lara

Juan Lara AVAR: Gabriel Ureta

¿Dónde ver Everton vs Colo Colo en vivo?

El partido entre Everton y Colo Colo se jugará este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. La transmisión comenzará a las 14:40 horas por TNT Sports Premium y HBO Max.