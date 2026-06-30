Datos Clave Partido clave: Universidad Católica vs Everton Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Horario: Martes 30 de junio, 20:30 horas

Universidad Católica y Everton se vuelven a enfrentar este martes 30 de junio en el Claro Arena, por una nueva jornada del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido se jugará desde las 20:30 horas y aparece como uno de los cruces más atractivos de la fecha.

La UC llega con campaña perfecta en el torneo: tres partidos jugados, tres triunfos, 10 goles a favor y el primer lugar absoluto de la zona. Everton, en cambio, necesita sumar en Las Condes para no perder terreno en la pelea por el segundo puesto, donde también aparece Deportes Copiapó con cuatro unidades.

¿Qué canal transmite U Católica vs Everton EN VIVO?

El partido entre Universidad Católica y Everton será transmitido por TV de pago y streaming en Chile.

TV de pago:

TNT Sports Premium

TNT Sports Premium HD

Streaming:

HBO Max

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Universidad Católica vs Everton?

Universidad Católica vs Everton se juega este martes 30 de junio a las 20:30 horas de Chile.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Hora: 20:30 horas de Chile

20:30 horas de Chile Estadio: Claro Arena, Las Condes

Claro Arena, Las Condes Torneo: Copa Chile 2026

Copa Chile 2026 Grupo: Grupo B

Grupo B Partido: Universidad Católica vs Everton

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo B, aunque ambos equipos llegan con varios partidos disputados en la zona.

¿Dónde ver U Católica vs Everton ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Para ver el duelo online, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma. Además, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en TV de pago.

También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver gratis U Católica vs Everton?

Universidad Católica vs Everton no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO Max. Además, podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Universidad Católica vs Everton

Universidad Católica: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

La UC llega con su estructura base y con Fernando Zampedri como una de sus principales cartas ofensivas. El goleador cruzado suma tres tantos en la Copa Chile y vuelve a ser pieza clave en un equipo que ha mostrado contundencia en el Grupo B.

Everton: Esteban Kirkman; Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Valentín Vidal, Alan Medina, Benjamín Berríos, Emiliano Ramos; Cristian Palacios.

DT: Walter Ribonetto.

Everton apuesta por Cristian Palacios como referencia ofensiva y por un mediocampo cargado de movilidad para intentar cortar el buen momento cruzado en el Claro Arena.

Árbitros para Universidad Católica vs Everton

El árbitro principal del partido será Mathias Riquelme Sepúlveda.

Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda

Mathias Riquelme Sepúlveda Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa

Wladimir Muñoz Figueroa Asistente 2: Ignacio Cerda Márquez

Ignacio Cerda Márquez Cuarto árbitro: Gastón Philippe Noriega

¿Cómo llegan Universidad Católica y Everton a la Copa Chile?

Universidad Católica llega como líder exclusivo del Grupo B. El equipo de Daniel Garnero ganó sus tres partidos, convirtió 10 goles y recibió solo tres. Su último antecedente en el torneo fue el triunfo 4-2 sobre San Luis en el Claro Arena.

Antes, la UC venció 3-1 a Everton en Sausalito y goleó 3-0 a Deportes Copiapó como visitante, resultados que la dejaron con campaña perfecta y una diferencia de gol de +7.

Everton llega segundo en la tabla, pero con la obligación de sumar. El equipo viñamarino viene de ganarle 3-0 a Deportes Copiapó, resultado que lo mantuvo en la pelea, aunque antes había perdido 3-1 ante la UC y empatado 2-2 con San Luis.

El cuadro ruletero suma cuatro puntos en tres partidos y necesita al menos rescatar unidades en Las Condes para no quedar expuesto ante la presión de Copiapó.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de Copa Chile?

El Grupo B de Copa Chile está integrado por Universidad Católica, Everton, Deportes Copiapó y San Luis.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Universidad Católica 3 3 0 0 10 3 +7 9 2 Everton 3 1 1 1 6 5 +1 4 3 Deportes Copiapó 4 1 1 2 2 7 -5 4 4 San Luis 4 0 2 2 5 8 -3 2

Universidad Católica puede dar un paso enorme hacia la fase eliminatoria si derrota a Everton. Los Cruzados llegarían a 12 puntos y quedarían muy cerca de asegurar el primer lugar del Grupo B.

Everton, por su parte, necesita ganar para alcanzar los siete puntos y afirmarse en el segundo lugar. Un empate lo deja con cinco unidades, todavía arriba de Deportes Copiapó, pero sin margen para relajarse.

¿Cuál es el historial entre Universidad Católica y Everton?

Universidad Católica domina los antecedentes más recientes ante Everton.

El último cruce fue el 23 de junio, también por Copa Chile, cuando la UC ganó 3-1 en el Estadio Sausalito. Antes, por la Liga de Primera, igualaron 2-2 el 14 de marzo en el Claro Arena.

En los últimos enfrentamientos también aparecen triunfos cruzados por 3-0, 6-0 y 1-0, además de una victoria ruletera por 2-1. Ese registro marca una ventaja reciente para Universidad Católica, aunque Everton ya sabe lo que es complicar a los Cruzados.