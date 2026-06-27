Universidad Católica está en modo aplanadora. Los Cruzados acumulan seis victorias consecutivas entre todas las competencias y son los líderes absolutos del Grupo B de la Copa Chile 2026 con dos triunfos en dos partidos, incluida la goleada 3-0 a Deportes Copiapó en la fecha anterior. Enfrente, San Luis de Quillota, tercero del grupo con 2 puntos tras empatar 2-2 ante Everton, llega al Claro Arena con la misión de conseguir su primera victoria en el torneo. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

La historia reciente entre ambos pinta un duelo mucho más parejo de lo que sugiere la tabla: en el último antecedente, el 3 de abril de 2025, los Canarios se impusieron 3-2 como visitantes en el Estadio Bicentenario de La Florida. Un dato que obliga a los cruzados a no bajar la guardia.

U Católica vs San Luis, minuto a minuto

La previa del U Católica vs San Luis

Universidad Católica llega a la Fecha 4 del Grupo B en el mejor momento de su temporada. El técnico Daniel Garnero tiene al equipo enchufado en tres frentes: líderes de la Copa Chile, clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores y segundos en el Campeonato Nacional con 23 puntos.

San Luis de Quillota no llega a Santiago a especular. El DT Humberto “Chupete” Suazo prepara a su equipo para buscar el resultado que lo acerque al segundo lugar del grupo, sabiendo que ya tiene a Everton como rival directo por esa plaza. Los canarios tienen 2 puntos y necesitan ganar para seguir vivos en el torneo. Sus armas principales: el mediocampo con Madrigal, Muñoz y Plaza, y la dupla ofensiva Bustos-Parada.

Formaciones de U Católica vs San Luis

Formación de U. Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Agustín Farías, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Diego Zamorano, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Nicolás Muñoz; Vicente Durán, Joel Torres, Fabián Pastenes, Danilo Catalán; Sergio Vergara y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

¿Dónde ver U Católica vs San Luis en vivo?

El duelo entre U. Católica y San Luis se jugará este sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Claro Arena, Santiago. El partido válido por la Fecha 4 del Grupo B de la Copa Chile 2026 será dirigido por el árbitro Piero Maza y se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.