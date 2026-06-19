Datos Clave Decisión: La dirigencia de Cruzados optará por no sumar jugadores en el mercado, según Radio ADN. Condición: El único contexto en el que buscarán refuerzos será si parte algún futbolista. Postura del DT: Hace algunos días Daniel Garnero reconoció estar contento con su plantel.

Universidad Católica tuvo un importante renacer futbolístico. Tras un irregular comienzo de año, los cruzados cerraron la primera rueda del Campeonato Nacional en el segundo lugar, y además, abrocharon su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esto le abrió el apetito a los hinchas para que el equipo sumara algunos refuerzos en el mercado y así luchar con todo por sus objetivos en la segunda mitad del año. Sin embargo, según reveló recientemente Radio ADN, la dirigencia tomó una inesperada decisión al respecto.

U Católica no buscará refuerzos en el mercado

Con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores por delante, se espera que Universidad Católica tenga un calendario exigente en el segundo semestre. Pese a ello, la directiva habría decidido no sumar jugadores.

De acuerdo a la información del citado medio, la dirigencia de Cruzados no tiene contemplado contratar futbolistas para el segundo semestre. Eso sí, el panorama podría cambiar si se da cierta condición.

Esto porque el único contexto en que la Franja saldrá al mercado será en el caso que un jugador parta o sufra alguna baja producto de una lesión de gravedad.

En ese sentido, el jugador que tiene opciones de salir es Clemente Montes, que estaría siendo sondeado desde Brasil, Estados Unidos y Portugal. Sin embargo, a las oficinas cruzadas aún no llega un ofrecimiento formal por el delantero.

¿Qué opina Daniel Garnero sobre el mercado de U Católica?

Hace algunos días el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, anticipó el mercado y reconoció las dificultades que tendrán en el caso de querer sumar un jugador.

“Si quieres un jugador que venga y juegue, seguramente tiene que ser extranjero y hay problemas con el cupo. Además, le tiene que interesar la oferta y Chile no es una plaza que deslumbre (…) Después viene la parte económica, no es tan sencillo”, señaló.

Sin embargo, el DT aseguró estar a gusto con la plantilla pensando en el segundo semestre. “Estamos viendo, buscando lo mejor posible. Si no se da, estamos conformes con el plantel que armamos a comienzos de año”, concluyó.