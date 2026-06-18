Datos Clave Cambio de reglas: A diferencia del torneo nacional, las bases actuales exigen obligatoriamente la presencia de dos jugadores Sub-19 (nacidos desde 2007 en adelante) en la planilla oficial de cada encuentro. Solución de urgencia: Ante la falta de variantes habituales en esa categoría específica, el cuerpo técnico debió subir al plantel estelar a un delantero categoría 2009. El debut: La escuadra precordillerana iniciará su camino en el certamen visitando a Deportes Copiapó este fin de semana.

Universidad Católica afina los últimos detalles para su esperado estreno en la Copa Chile, pero la planificación sufrió un giro obligado en los pasillos de San Carlos de Apoquindo. Mientras Daniel Garnero preparaba su mejor contingente para visitar a Deportes Copiapó, las estrictas normativas del certamen lo forzaron a modificar la citación. El reglamento obliga a cumplir con cuotas de edad que el plantel estelar hoy no tiene cubiertas, situación que llevó al estratega a mirar rápidamente hacia las divisiones menores. De esta urgencia reglamentaria surgió una solución que ya entusiasma a los fanáticos: un talentoso atacante de apenas 16 años que asoma como la gran novedad de la convocatoria.

¿Qué dice la regla Sub-19 que obligó a Garnero a buscar variantes?

La raíz de este sorpresivo movimiento en la precordillera radica en el Artículo 31 de las bases de la Copa Chile 2026.

Y es que el reglamento exige un cambio drástico respecto a la Liga de Primera. Los clubes no solo deben sumar 130 minutos en cancha con dos jugadores Sub-21 (nacidos desde 2005), sino que además se les impone una exigencia adicional para la citación: “Cada club profesional… deberá incluir en la plantilla de juego a un mínimo de dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2007”.

Esta regla Sub-19 dejó fuera de la ecuación a los juveniles que Garnero venía utilizando regularmente, como Francisco Rossel o Diego Corral. Al necesitar futbolistas nacidos en 2007 o después, el cuerpo técnico debió subir a seis nuevas promesas a los entrenamientos de esta semana.

Amaro Pérez: el “refuerzo” de emergencia que ilusiona a los cruzados

Entre los seis elegidos por el cuerpo técnico para cumplir con la normativa, hay un nombre que acaparó rápidamente la atención. Se trata de Amaro Pérez, el más joven de todo el grupo de promovidos.

De acuerdo a la información recopilada, el atacante es categoría 2009 (apenas tiene 16 años) y se desempeña como centrodelantero. Su talento viene haciendo ruido hace rato en Quilín, ya que es seleccionado chileno Sub 17 y es considerado, internamente, como uno de los proyectos con mayor proyección en el fútbol formativo estudiantil.

Junto a Pérez, La Cantera Cruzada informó que Garnero también evalúa a José Salas (el único que ya suma minutos en Primera), Gabriel Rodríguez, Bastian Núñez, Mathias Contreras y Luciano Soto. Sin embargo, el prometedor atacante de 16 años es quien genera mayor expectativa para ocupar ese vital cupo Sub-19, transformando una urgencia de la planilla en una tremenda oportunidad para demostrar su talento con el primer equipo.

Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la formación de Universidad Católica para su debut en el torneo.

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