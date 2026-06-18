Datos Clave Cartelera del día: La programación de este jueves 18 de junio contempla los cruces de Chequia vs. Sudáfrica y México vs. Corea del Sur por el Grupo A, además de Suiza vs. Bosnia y Canadá vs. Qatar en el Grupo B. La opción de México: La escuadra dirigida por Javier Aguirre clasificará matemáticamente como líder del Grupo A hoy mismo si derrota a Corea del Sur y Chequia no vence a Sudáfrica. Sonrisas en Conmebol: Colombia firmó un sólido estreno al batir 3-1 a Uzbekistán con una exhibición de Luis Díaz, uniéndose a Argentina como las únicas selecciones sudamericanas con victorias en su debut.

El Mundial 2026 no da margen para la especulación y este jueves 18 de junio sube el telón de la segunda fecha de la fase de grupos con un despliegue de cuatro compromisos de alto impacto. Las acciones en territorio norteamericano comenzarán al mediodía con el duelo entre Chequia y Sudáfrica en Atlanta por el Grupo A, seguido a las 15:00 horas por el enfrentamiento entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles por el Grupo B. Más tarde, a las 18:00 horas, el coanfitrión Canadá saltará a la cancha en Vancouver para medirse ante Qatar, mientras que el cierre estelar de la jornada ocurrirá a las 21:00 horas con México desafiando a la República de Corea en Guadalajara.

Este inicio de la segunda vuelta de partidos inyecta una dosis extra de dramatismo, puesto que las selecciones que tropezaron en sus estrenos se juegan la supervivencia, mientras que los ganadores de la jornada inaugural tienen la oportunidad de abrochar su clasificación anticipada a la ronda de dieciseisavos de final. El foco de atención principal estará sobre el combinado mexicano comandado por Javier Aguirre, que ante su fervoroso público buscará validar las credenciales mostradas en la primera fecha y sacar pasajes directos a la siguiente ronda del certamen.

La jornada de hoy aterriza con un ambiente de alta expectación tras los intensos sucesos de ayer, donde los representativos africanos volvieron a demostrar su tremenda competitividad internacional. República Democrática del Congo rescató un histórico empate frente a Portugal, y Ghana amargó en los descuentos a la selección de Panamá. Paralelamente, la armada de la Conmebol sumó su segunda alegría del campeonato gracias a una lucida presentación de Colombia, rompiendo una tendencia de estrenos muy irregulares para los elencos de nuestra región.



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